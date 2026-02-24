Pogledajte reakciju sina optuženog za ubojstvo oca redatelja i majke sa suđenja, javnost je zgrožena

Stručnjakinja za govor tijela tvrdi da je tijekom ročišta za smrt roditelja Nick Reiner pokazivao znakove "zlokobnog osmijeha".

Nick Reiner, sin slavnog redatelja Roba Reinera, u ponedjeljak se pojavio pred sudom u centru Los Angelesa, gdje se izjasnio da nije kriv za ubojstvo svojih roditelja.

Tijekom ročišta pažnju javnosti privukao je njegov izraz lica, a stručnjakinja za govor tijela tvrdi da je u jednom trenutku pokazivao znakove – užitka.

Susan Constantine analizirala je snimke s ročišta za Page Six te istaknula kako je 32-godišnji Reiner u jednom trenutku spustio glavu i potom se nasmiješio, što je opisala kao tzv. duper's delight, što je izraz koji se koristi kada osoba osjeća navalu zadovoljstva dok nešto prikriva.

"To je gotovo zlokoban osmijeh koji procuri u najneprimjerenijim trenucima", rekla je Constantine te dodala da je Nick, nakon što je postao svjestan svog izraza lica, brzo promijenio ponašanje. Također je primijetila napetost u njegovoj čeljusti, zabrinutost na čelu te intenzivan strah i paranoju u očima.

Ročište je bilo njegovo prvo pojavljivanje u sudnici nakon uhićenja. Na sud je doveden u smeđem zatvorskom odijelu i s lisicama na rukama, a uz njega je sjedila javna braniteljica Kimberly Greene. Na pitanje suca odriče li se prava na brzo preliminarno ročište, kratko je odgovorio potvrdno te je sljedeće ročište zakazano za 29. travnja.

Reiner je uhićen i optužen za dvije točke ubojstva prvog stupnja s posebnom okolnošću višestrukih ubojstava, nakon što su njegovi roditelji, redatelj klasika "Kad je Harry upoznao Sally" Rob Reiner i Michele Singer Reiner, pronađeni nasmrt izbodeni u svom domu u Brentwoodu 14. prosinca 2025. godine. Prema nalazu sudskog medicinskog istražitelja, oboje su preminuli od višestrukih ozljeda nanesenih oštrim predmetom, a smrt je okarakterizirana kao ubojstvo. Samo nekoliko sati prije tragedije Nick se posvađao s ocem na zabavi Conana O'Briena.

Reiner se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine, u samici zatvora Twin Towers u Los Angelesu, a prijeti mu doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta ili smrtna kazna.

Tijekom prvog pojavljivanja pred sudom nosio je zaštitnu odjeću za prevenciju samoubojstva, no na drugom ročištu u siječnju više ju nije imao. Uoči tog ročišta njegov odvjetnik Alan Jackson iznenada je odustao od slučaja, navodeći da on i njegov tim nisu imali izbora nego povući se.

Nick Reiner u prošlosti se borio s ovisnošću o drogama te mu je dijagnosticirana shizofrenija. Njegova sestra Romy i brat Jake zasad se ne oglašavaju u javnosti te se, prema navodima izvora bliskih obitelji, polako pokušavaju vratiti svakodnevnom životu nakon tragičnog gubitka roditelja.

