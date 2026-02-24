Skandal s Andrewom stvara dodatne poteškoće: William i Kate ne skrivaju zabrinutost

Izvori bliski kraljevskoj obitelji tvrde kako su princ William i Kate Middleton zabrinuti za zdravlje kralja Charlesa nakon uhićenja njegova brata.

Princ William javno je priznao kako trenutačno nije smiren dok kraljevsku obitelj potresa skandal zbog uhićenja Andrewa Mountbatten-Windsora, a izvori bliski dvoru tvrde kako njegovu zabrinutost dijeli i njegova supruga Kate.

Kako pišu britanski mediji, prijestolonasljednički par boji se koliko će skandal njegova strica utjecati na zdravstveno stanje kralja Charlesa, koji se i dalje bori s rakom.

Galerija 25 25 25 25 25

Kate Middleton i princ William - 4 Foto: Profimedia

Princ William i Kate Middleton Foto: Profimedia

William i Kate pojavili su se na dodjeli nagrada BAFTA u Londonu, što je bilo njihovo prvo javno pojavljivanje nakon Andrewova senzacionalnog uhićenja. Iako su na crvenom tepihu djelovali glamurozno i smireno, kraljevski izvori tvrde da iza kulisa vlada velika napetost.

"William je frustriran jer će ovaj skandal vjerojatno ostati problem i kada jednog dana postane kralj", rekao je jedan insajder. Navodno su se princ i princeza od Walesa željeli javno dodatno distancirati od Andrewa, ali su suzdržani zbog policijske istrage koja je u tijeku.

Kate Middleton i princ William - 1 Foto: Profimedia

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Hollywood u šoku! Tragično preminuo glumac koji je obilježio jednu generaciju

U ovom skandalu najveća briga para jest zdravlje kralja Charlesa.

"Iscrpljen je i ovo ga dodatno iscrpljuje", tvrdi dobro upućeni izvor i dodaje da je cijela situacija iznimno teška i za Williama i Kate, posebno kao roditelje male djece.

Buckinghamska palača potvrdila je kraljevu bezrezervnu podršku i suradnju s istragom, a Charles je poručio da zakon mora učiniti svoje i dodao kako će policiji biti omogućen pristup svim potrebnim dokumentima.

princ William i kralj Charles Foto: Profimedia

Princ William i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Njegov mlađi brat, kojem su u listopadu oduzete sve titule, uhićen je zbog sumnji u zloupotrebu javne službe. Britanska policija istražuje navode da je od 2001. do 2011., dok je bio britanski trgovinski izaslanik u Aziji, dijelio povjerljive trgovačke informacije s osuđenim pedofilom i trgovcem ljudima Jeffreyjem Epsteinom. Nakon uhićenja ispitan je 11 sati te se trenutačno nalazi vani uz jamčevinu, dok policija pretražuje njegove nekretnine, uključujući Royal Lodge u Windsoru.

U međuvremenu, javnost sve glasnije postavlja pitanje koliko je kralj znao o navodnim postupcima svog mlađeg brata prije uhićenja nakon što je u nedjelju Daily Mail objavio da je još 2019. dobio informaciju o mogućoj zloupotrebi dužnosti.

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Princ William - 2 Foto: Profimedia

Iako su William i Kate na BAFTA-i pokušali ostaviti dojam stabilnosti, jasno je da skandal s Andrewom predstavlja jedan od najvećih izazova za kraljevsku obitelj posljednjih godina – u trenutku kada se monarhija već suočava s teškim zdravstvenim i institucionalnim iskušenjima.

Iako nisu dali izjavu nakon Andrewova uhićenja, stali su uz žrtve početkom veljače. Više o tome pročitajte OVDJE.

Jedna osoba spasila je vezu Kate i Williama. Tko je to, otkrijte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Rijetka pojava slavnog oskarovca sa suprugom: Njihova ljubavna priča traje već 30 godina!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Supruga Edina Džeke podijelila obiteljske prizore koji su raznježili tisuće pratitelja

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte reakciju sina optuženog za ubojstvo oca redatelja i majke sa suđenja, javnost je zgrožena

Pogledaji ovo Celebrity Nogometaš iz Zagreba poslije najtežeg životnog razdoblja u Survivoru traži novi početak!