Domaći glazbenik o glasinama koje kruže: ''Nevjerojatno do koje granice ljudska zloba može ići...''

Jedan od najpopularnijih domaćih repera Grše odlučio je stati na kraj glasinama koje su se posljednjih dana proširile društvenim mrežama.

Hrvatski glazbenik Grgo Šipek, poznatiji kao Grše, oglasio se na Instagramu kako bi demantirao glasine koje su se posljednjih dana proširile društvenim mrežama. Naime, pojavile su se tvrdnje da je popularni reper ove godine bio na odvikavanju, što je on odlučno opovrgnuo.

Kako je poručio, riječ je o netočnim i zlonamjernim pričama koje nemaju nikakve veze s istinom.

Grše na Instagramu Foto: Instagram

''Dragi ljudi, ne volim se oglašavat' javno, ali u ovom slučaju moram. Naveliko se raširila priča da sam ja ove godine bio na odvikavanju, priča koja nema veze sa zdravim razumom, nevjerojatno do koje granice ljudska zloba može ić. Nisam bio na odvikavanju, imao sam zdravstvene probleme koje sam objavio svojoj publici i to je bio jedini razlog otkazivanja koncerata u prethodnoj godini'', napisao je Grše.

Grše - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, izvođač je ranije obavijestio publiku o zdravstvenim poteškoćama zbog kojih je bio primoran otkazati dio koncerata, no detalje tada nije dodatno obrazlagao. Upravo su ta otkazivanja, čini se, potaknula nagađanja koja su sada kulminirala neprovjerenim tvrdnjama na društvenim mrežama.

"Razlog tome je što vučem mononukleozu već preko godinu dana, problemi sa štitnjačom, problemi s leđima. Jednostavno, tijelo mi mora stati", rekao je tada.

Grše - 3 Foto: Instagram

U istoj objavi dodao je kako mu odluka nije bila laka, posebno zbog publike i izrazito napornog tempa nastupa posljednjih godina. "Meni je najteže što se nećemo vidjeti ovo ljeto, vjerujte mi, ali što je tu je, ne možemo glavom kroz zid. Sami znate koliko nastupam, koliko smo na cesti, pogotovo zadnje dvije sezone, i to je uzelo danak", poručio je.

Grše je ovom objavom jasno dao do znanja da iza svega ne stoji nikakvo odvikavanje, već isključivo zdravstveni razlozi o kojima je već javno govorio.

Grše Foto: Božidar Banov

