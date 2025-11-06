Grše se pohvalio velikim uspjehom, sve je podijelio na Instagramu!

Reper Grše pohvalio se sjajnim vijestima, od sada ga se može gledati i na Netflixu.

Jedan od najpopularnijih hrvatskih repera Grše na Instagramu se pohvalio fantastičnom viješću.

Naime, reper glumi u filmu ''Južina'' koji je sada stigao na Netflix.

Grše Foto: Youtube

"Južina je na Netflixu. Ujedno i moja prva uloga u igranom filmu", napisao je Grše na Instagramu.

Grše na Instagramu Foto: Instagram

Hoćete li gledati film? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Južina je dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Ante Marina, koji potpisuje i scenarij. Riječ je o crnoj komediji i drami isprepletenoj kroz mozaik različitih priča koje se odvijaju u jednoj splitskoj stambenoj zgradi, dok nad gradom puše topli južni vjetar – južina.

Grše Foto: Božidar Banov

Pogledaji ovo Celebrity Povratak iz sjene! Meghan Markle vraća se na filmsko platno, evo gdje ćemo je gledati

Kroz film pratimo niz likova čiji se životi, pod utjecajem sparine i tjeskobe, počinju međusobno sudarati. Tu su suspendirani profesor, paranoična starica, vjernica i manipulativna majka, neuspješni reper, pa čak i nasilni bivši dečko jedne od stanarki. Svaki od njih živi svoje male drame, ali kako južina raste, tako i napetost u zgradi kulminira.

Znate li nastaviti stihove Gršinih pjesama? Provjerite u kvizu OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je majka novog gradonačelnika New Yorka? Riječ je o filmskoj ikoni!

Kako izgleda Gršina supruga? Lijepu plavušu pokazao je posebnim povodom, fotografiju pogledajte OVDJE.

Galerija 11 11 11 11 11

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Smjela haljina golih leđa s predubokim prorezom naglasila je sve zbog čega je ova žena posebna

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Lana Radeljak podijelila fotku zgodnog zaručnika, usput je otkrila i lijepu vijest!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Napustio je bogatstvo i privilegije zbog vjere, a njegova smrt i dalje je bez odgovora