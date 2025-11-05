Lana Radeljak podijelila fotku zgodnog zaručnika, usput je otkrila i lijepu vijest!

Lana Radeljak na Instagramu je podijelila fotografiju zaručnika Antonija Barišića kojeg rijetko pokazuje.
Lana Radeljak, kći Josipa Radeljaka Dikana i pokojne glumice Ene Begović, na Instagramu je posvetila objavu svom zaručniku Antoniju Barišiću.3 vijesti o kojima se priča oštra reakcija Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve? rijetki prizori Janica Kostelić na važan događaj svog brata stigla s partnerom, kojeg inače skriva od javnosti previše ili realno? Lavina komentara na cijene paketa dječje igraonice koju je otvorila supruga našeg influencera
Naime, Antonio je slavio rođendan, a tim povodom objavila je fotografiju na kojoj se Antonio igra s njezinim nećakom na dječjem igralištu, a opis je popratila duhovitom porukom: "Sretan roćkas i lagano s koljenima."
Lana Radeljak na Instagramu Foto: Instagram
Lana i Antonio zaručili su se u svibnju ove godine. Antonija je hrvatska javnost imala priliku upoznati u našem kulinarskom showu MasterChef. Bilo je to 2022. godine kad je bio u audicijskoj emisiji.
Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica pohvalila se velikim uspjehom svog 26 godina mlađeg muža iz Nigerije!
Poznato je da je Antonio magistar kemije, a u našu emisiju došao je u pratnji bake kuharice, koja mu je bila i najveća potpora.
Više o Antoniju pročitajte OVDJE.
Početkom srpnja proslavila je 25. rođendan, a mnogi primjećuju koliko nalikuje majci Eni Begović koja je tragično stradala na Braču kada je Lana imala samo 45 dana.
Pogledaji ovo Celebrity Vedrana Rudan progovorila o svojoj djeci: ''Pitala sam se u kakva će čudovišta odrasti''
Dio djetinjstva Lana je provela i s drugom očevom partnericom, Dolores Lambašom, koja je također poginula u stravičnoj prometnoj nesreći. Više pročitajte OVDJE.
Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram
Lana Radeljak i Josip Radeljak Dikan Foto: Robert Anic/Pixsell
Galerija 12 12 12 12 12
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Ovaj zgodni frajer osvojio je srce naše misice koja slovi za favorita na velikom natjecanju!
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Tko je influencerica iz susjedstva za koju se šuška da je imala aferu s Yamalom?
Pogledaji ovo Celebrity Znate li kako izgledaju sinovi Krunoslava Kiće Slabinca? Snimljeni su u rijetkom izlasku