Lana Radeljak podijelila fotku zgodnog zaručnika, usput je otkrila i lijepu vijest!

Lana Radeljak na Instagramu je podijelila fotografiju zaručnika Antonija Barišića kojeg rijetko pokazuje.

Lana Radeljak, kći Josipa Radeljaka Dikana i pokojne glumice Ene Begović, na Instagramu je posvetila objavu svom zaručniku Antoniju Barišiću.

Naime, Antonio je slavio rođendan, a tim povodom objavila je fotografiju na kojoj se Antonio igra s njezinim nećakom na dječjem igralištu, a opis je popratila duhovitom porukom: "Sretan roćkas i lagano s koljenima."

Lana Radeljak na Instagramu Foto: Instagram

Lana i Antonio zaručili su se u svibnju ove godine. Antonija je hrvatska javnost imala priliku upoznati u našem kulinarskom showu MasterChef. Bilo je to 2022. godine kad je bio u audicijskoj emisiji.

Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram

Poznato je da je Antonio magistar kemije, a u našu emisiju došao je u pratnji bake kuharice, koja mu je bila i najveća potpora.

Početkom srpnja proslavila je 25. rođendan, a mnogi primjećuju koliko nalikuje majci Eni Begović koja je tragično stradala na Braču kada je Lana imala samo 45 dana.

Dio djetinjstva Lana je provela i s drugom očevom partnericom, Dolores Lambašom, koja je također poginula u stravičnoj prometnoj nesreći. Više pročitajte OVDJE.

Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram

Lana Radeljak i Josip Radeljak Dikan Foto: Robert Anic/Pixsell

