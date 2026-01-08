Otkrivene posljednje riječi i uzrok smrti Brigitte Bardot, umrla je kraj supruga

Smrt legendarne francuske glumice i ikone Brigitte Bardot otkrila je potresne detalje o njezinim posljednjim mjesecima života, uključujući borbu s teškom bolešću i dirljive trenutke koje je do samoga kraja dijelila sa svojim suprugom.

Brigitte Bardot dijagnosticiran je rak prije nego što je preminula 28. prosinca, prema riječima njezina supruga Bernarda d’Ormalea.

U razgovoru za francuski magazin Paris Match, uoči njezina sprovoda 7. siječnja, Bernard je objasnio da je Brigitte prije smrti bila podvrgnuta dvjema operacijama zbog raka te da je mirno preminula u dobi od 91 godine. Prema Bernardovim riječima, glumica je patila od jakih bolova u leđima, a umrla je u svom domu u Saint-Tropezu u Francuskoj.

Brigitte Bardot i Bernard d'Ormale Foto: Profimedia

Par, koji je bio zajedno 33 godine, bio je jedno uz drugo do samoga kraja. Prisjetio se trenutka njezine smrti i posljednjih riječi koje mu je uputila.

''Trgnuo sam se kad sam je čuo kako kaže ‘Pioupiou’, taj mali nadimak koji smo privatno koristili jedno za drugo, a onda je bilo gotovo.''

Brigitte Bardot - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica MasterChefa nasmijala pratitelje objavom, prisjetila se urnebesne scene iz showa

Bernard je časopisu priznao da mu je Brigitte rekla kako joj je dosta i da želi otići. U posljednjim tjednima života bila je okružena svojim najmilijima, uključujući voljene mačke i pse, u svojoj kućici.

''Nikada nisam napustio njezinu stranu. Bdijio sam nad njom, uz podršku medicinskih sestara koje su diskretno dolazile svaki dan. Ujutro sam joj posluživao doručak koji je voljela. Poput djeteta, imala je i popodnevnu užinu: čaj s mlijekom i kroasan'', rekao je njen suprug, prenosi Hello!.

Brigitte Bardot (Foto: AFP) Foto: afp

Bernardov intervju objavljen je uoči njezina sprovoda u Saint-Tropezu. Fotografije s komemoracije u Francuskoj prikazale su stotine ljudi koji su se okupili kako bi odali počast filmskoj divi, a pogledajte ih OVDJE.

Sprovod Brigitte Bardot - 13 Foto: Afp

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nižu se reakcije na pjesme s Dore 2026., jedna brojne razočarala: ''Šteta, promašila skroz...''

Brigitte je pretrpjela nekoliko zdravstvenih problema, uključujući dvogodišnju borbu s rakom dojke 1984. godine. U listopadu 2025. bila je prisiljena demantirati lažne tvrdnje o svojoj smrti nakon što su se internetom proširile glasine da je preminula.

Brigitte Bardot (Foto: AFP) Foto: afp

Više o njenom životu čitajte OVDJE.

Kome će pripasti bogatstvo Brigitte Bardot? Nasljedstvo ikone je pod povećalom javnosti, više čitajte OVDJE.

Brigitte Bardot (Foto: AFP) Foto: afp

Nije ga htjela roditi, no pred kraj života napravila je nešto što nitko nije očekivao. Više o Brigittinom odnosu sa sinom saznajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko treba pobijediti na Dori 2026.? U anketi nam otkrijte svog favorita!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Poze za pamćenje! Supruga posrnulog pjevača zavela pratitelje u crvenom donjem rublju

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma