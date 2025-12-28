Odlazak Brigitte Bardot: Bila je ikona čija su ljepota i bunt zauvijek promijenili filmsku industriju

Svijet filma i pop-kulture danas se oprašta od Brigitte Bardot, legendarne francuske glumice i jedne od najvećih ikona 20. stoljeća, čiji su ljepota, bunt i slobodan duh zauvijek promijenili pojam filmske zvijezde.

Svijet je šokirala vijest o smrti legendarne glumice, pjevačice i aktivistice Brigitte Bardot.

"Zaklada Brigitte Bardot s neizmjernom tugom objavljuje smrt svoje osnivačice i predsjednice, Madame Brigitte Bardot, svjetski poznate glumice i pjevačice, koja je odlučila napustiti svoju prestižnu karijeru kako bi posvetila svoj život i energiju dobrobiti životinja i svojoj zakladi'', prenio je BBC.

Brigitte Anne-Marie Bardot rođena je 28. rujna 1934. u Parizu. Kao djevojčica pokazivala je talent za ples te je studirala balet prije nego što je s 15 godina započela karijeru kao model – njezina pojava na naslovnici magazina Elle otvorila joj je vrata filmskog svijeta.

Nakon nekoliko manjih uloga, svjetsku slavu donio joj je film ''I Bog stvori ženu'' (And God Created Woman, 1956), redatelja i njezinog tadašnjeg supruga Rogera Vadima. Uloga Juliette pretvorila ju je u međunarodnu senzaciju, redefineirajući pojam filmske zvijezde i ženskog stila u poslijeratnoj eri.

Tijekom 1950-ih i 60-ih Bardot snima niz važnih filmova koji su je učvrstili kao jednu od najvažnijih glumica svoje generacije. Neki od najpoznatijih naslova obuhvaćaju: La Vérité (1960), Le Mépris (1963) redatelja Jean-Luca Godarda, Viva Maria! (1965), A Very Private Affair (1962), Come Dance with Me! (1959). Svih njenih uloga prisjetite se OVDJE.

Ukupno je glumila u više od 40 filmova, a njezina prisutnost na ekranu ostavila je neizbrisiv trag na francusku i svjetsku kinematografiju.

Bardot je četiri puta bila udana i imala je sina, Nicolasa, s drugim suprugom Jacquesom Charrierom. Njezini odnosi, romanse i brakovi često su bili pod javnim povećalom, a mediji su pratili svaki njezin korak.

O svojim nevjerama javno je govorila, a sreću je pronašla s 57 godina, više o njenom ljubavnom životu čitajte OVDJE.

Unatoč karijeri u filmskoj industriji, Bardot je često isticala kako joj medijska pažnja i imidž seks-bombe nisu uvijek odgovarali, što je s vremenom pridonijelo njezinoj odluci da se povuče iz javnog života.

Godine 1973. Bardot se povukla iz glume u dobi od 39 godina, odlučna da se udalji od glamura i fokusa kojim je okružena. Posvetila se drugoj velikoj strasti – aktivizmu za prava životinja.

U 1986. osnovala je Fondaciju Brigitte Bardot, neprofitnu organizaciju posvećenu zaštiti životinja širom svijeta. Njezino zalaganje uključivalo je kampanje protiv zlostavljanja i ubijanja životinja, zaštitu ugroženih vrsta i kritike industrijskih standarda.

Iako visoko cijenjena zbog svog rada za životinje i utjecaja na film i modu, Bardot je bila i figura kontroverzi. U kasnijim godinama njezini javni nastupi i komentari o društvenim i političkim pitanjima izazivali su snažne reakcije – neki su ih kritizirali kao provokativne i polarizirajuće.

Brigitte Bardot ostaje zapamćena kao jedna od najvažnijih filmskih i kulturnih figura 20. stoljeća – žena koja je promijenila percepciju ženske uloge na filmskom platnu, utjecala na modu i popularnu kulturu te posvetila posljednje desetljeće života borbi za prava životinja.

