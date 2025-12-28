Na koncertu u Areni bila sva Thompsonova djeca, posebno je istaknuo jednog sina

Koncert Marka Perkovića Thompsona u rasprodanoj Areni Zagreb obilježio je snažan emotivni trenutak kada je pjevač pred tisućama obožavatelja otkrio da su mu na koncertu bila sva djeca, posebno istaknuvši sina Antu Mihaela.

''Moja djeca su među nama, svih pet, i moj Ante je došao'', ganuto je rekao Thompson, ne skrivajući emocije.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Posebno je istaknuo svog sina Antu Mihaela, čiji je dolazak na koncert izazvao snažan pljesak i ovacije publike, a zbog čije je bolesti Thompson proteklih godina zaustavio svoju karijeru.

Nakon tih riječi zapjevao je pjesmu ''Sine moj'', a stihove su s njim uglas pjevale tisuće posjetitelja, stvarajući jedan od najupečatljivijih i najemotivnijih trenutaka večeri.

Koncert u Zagrebu još je jednom potvrdio snažnu povezanost Marka Perkovića Thompsona s publikom, ali i pokazao koliko mu obitelj znači, čak i u trenucima najveće profesionalne pozornice.

Svih petoro djece Marko je dobio u braku sa Sandrom Perković.

Thompson sa suprugom - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Podsjetimo, u srpnju 2022. doznalo se da je sinu Sandre Perković i Marka Perkovića Thompsona, Anti Mihaelu, pozlilo i da je iz Splita hitno prebačen u Zagreb.

Iako se o njegovu zdravstvenu stanju danas ne zna ništa, Thompson je nakon toga prestao nastupati, ali ga je upravo sinova želja za njegovim povratkom na scenu motivirala da se vrati koncertima.

Osim Ante Mihaela, Thompson i Sandra imaju još četvero djece, kćeri Divu Mariju, Katarinu i Cvitu i sina Šimuna.

Prizore s Thompsonova koncerta u Areni Zagreb pogledajte OVDJE.

Thompson je na početku koncerta u Areni publici dao jedno obećanje, što je u pitanju čitajte OVDJE.

Galerija 12 12 12 12 12

