Vidite li i vi? Zbog ovog detalja neki su prozvali otvaranje ZOI-ja ritualom

Dizajn plamenika ovogodišnjih Zimskih olimpijskih igara, inspiriran dijelima Leonarda da Vincija, našao se pod povećalom korisnika društvenih mreža.

Zimske olimpijske igre 2026. otvorene su u petak velikom svečanošću u Milanu i još tri lokacije, a milijarde ljudi diljem svijeta pogledale su barem jedan dio spektakla za kojeg je odgovoran Talijan hrvatskog porijekla Marco Balich.

Njemu je pripala i čast da dizajnira olimpijski plamenik, kojeg su u Milanu upalili Alberto Tomba i Deborah Compagnoni, a u Cortini d'Ampezzo Sofia Goggia, što je prvi puta da je olimpijski plamen upaljen na dva mjesta.

Plamenik Zimskih olimpijskih igara 2026.

Plamenik Zimskih olimpijskih igara 2026.

I dok mnogi na društvenim mrežama hvale dvoipolsatnu svečanost, ima i onih koji su u njoj vidjeli neugodne simbole.

Glavni problem postao je dizajn olimpijskog plamenika, koji su neki protumačili kao obrnuti pentagram, a smetali su im i pojedini umjetnički elementi ceremonije koje su opisivali kao okultni ritual.

Satanic symbolism at the Olympics



When will we overthrow the rule of pedophiles and Satanist pic.twitter.com/7lfldd8WHj — Orthodoxy Above The Clouds (@noetic_healing) February 7, 2026

Marco Balich

Plamenik Zimskih olimpijskih igara 2026.

Ovogodišnji dizajn plamenika jest kinetička konstrukcija koja se širi i skuplja, nastala po uzoru na dizajne Leonarda da Vincija, a iz određenih kutova nastali su zvjezdoliki uzorci koje je dio publike protumačio kao zloglasni pentagram.

Međutim, moguće je kako u ovom slučaju dizajn nije trebao prenijeti okultnu poruku.

