Pogledajte spektakularnu galeriju s otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Italiji!

Uz svjetlosni spektakl, impresivne koreografije i snažne emocije, otvorenje Zimskih olimpijskih igara pretvorilo se u pravi globalni show.

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara još jednom je dokazalo da sport i spektakl idu ruku pod ruku. Pred očima milijuna gledatelja diljem svijeta, domaćini Talijani su priredili impresivnu ceremoniju koja je spojila umjetnost, tehnologiju, glazbu i snažne simbolične poruke.

Stadion se pretvorio u pravu pozornicu na kojoj su se izmjenjivali svjetlosni efekti, monumentalne scenografije i koreografije koje su ostavljale bez daha. Posebnu pažnju privukli su golemi olimpijski krugovi, dramatično osvijetljeni u noćnom ambijentu, dok su izvođači u savršeno usklađenim pokretima pričali priču o zajedništvu, raznolikosti i olimpijskom duhu.

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 5 Foto: Afp

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 4 Foto: Afp

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 3 Foto: Afp

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 1 Foto: Afp

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 7 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Mariah Carey otvorila Zimske olimpijske igre u očaravajućoj kreaciji, pjevala je na talijanskom

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bio je defile sportaša, koji su uz ovacije publike ponosno nosili zastave svojih zemalja. Emocije su bile vidljive na svakom koraku – od osmijeha i suza radosnica do trenutaka tišine koji su slavili snagu sporta da povezuje ljude diljem svijeta. Kako je izgledao izlazak hrvatskih sportaša pogledajte OVDJE.

Hrvati u Predazzu Foto: Profimedia

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 6 Foto: Profimedia

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 5 Foto: Profimedia

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 4 Foto: Profimedia

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 2 Foto: Profimedia

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 3 Foto: Profimedia

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 1 Foto: Profimedia

Ceremonija je kulminirala paljenjem olimpijskog plamena, trenutkom koji je i ovoga puta izazvao snažne emocije i označio službeni početak Zimskih olimpijskih igara. Uz vatromet, glazbu i spektakularne vizualne efekte, večer je završila u znaku nade, inspiracije i sportskog zajedništva.

Galerija 17 17 17 17 17

Mimohod nacija na otvorenju ZOI održava se na četiri različita mjesta odjednom, razlog pogledajte OVDJE.

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 4 Foto: Afp

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 3 Foto: Afp

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 2 Foto: Afp

Otvaranje Zimskih olimpijskih igara - 1 Foto: Afp

Večer je uveličala i Mariah Carey svojom izvedbom, a njen nastup pogledajte OVDJE.

Mariah Carey - 2 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Za pamćenje! Jedan detalj s Thompsonova koncerta u Rijeci svima je oduzeo dah

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Zlatna Hrvatica u sasvim novoj ulozi: Nakon medenog mjeseca iznenadila je pratitelje

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Sin predsjednika Milanovića prošao je kroz operaciju kuka, poznati su detalji