Mariah Carey otvorila Zimske olimpijske igre u očaravajućoj kreaciji, pjevala je na talijanskom

Svjetska glazbena diva Mariah Carey ukrala je sve poglede na svečanom otvorenju Zimskih olimpijskih igara Milano–Cortina 2026, ostavivši publiku bez daha spektakularnim nastupom i očaravajućom modnom kreacijom.

Mariah Carey zablistala je na svečanom otvorenju Zimskih olimpijskih igara Milano–Cortina 2026., održanom na legendarnom stadionu San Siro, gdje je spojila glazbeni spektakl i visoku modu u trenutku koji je već ušao u povijest.

Svjetska glazbena diva pojavila se u očaravajućoj, glamuroznoj kreaciji koja je savršeno odgovarala veličini događaja. Carey je nosila raskošnu, svjetlucavu haljinu, bogato ukrašenu kristalima, koja je naglašavala njezinu siluetu, dok je cijeli look bio zaokružen dramatičnim pernatim plaštem.

Mariah Carey - 2 Foto: Afp

Elegantna frizura s prepoznatljivim valovima i profinjeni nakit dodatno su naglasili dojam bezvremenske hollywoodske dive.

Mariah Carey - 5 Foto: Afp

Nastupom na talijanskom jeziku, kada je izvela legendarnu pjesmu ''Nel Blu, dipinto di Blu'' (Volare), Mariah Carey oduševila je publiku i poslala snažnu poruku o harmoniji i povezanosti kultura – temi koja je obilježila cijelu ceremoniju otvaranja. Riječ je o prvom putu u njezinoj bogatoj karijeri da je nastupila u potpunosti na talijanskom jeziku.

Mariah Carey - 4 Foto: Afp

Što kažete na njeno izdanje? Wow, dostojno ovog događaja!

Carey je potom nastavila glazbeni spektakl svojim hitom ''Nothing is Impossible'' s albuma Here For It All iz 2025. godine, čime je još jednom potvrdila status jedne od najvećih pop ikona svih vremena.

Mariah Carey - 3 Foto: Afp

Otvorenje Zimskih olimpijskih igara Milano–Cortina 2026 još je jednom pokazalo kako se sport, kultura i moda mogu spojiti u nezaboravan vizualni i emotivni doživljaj – a Mariah Carey, u svojoj očaravajućoj kreaciji i besprijekornom nastupu, bila je njegovo apsolutno središte.

