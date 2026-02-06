Donosimo osobnu priču stand-up komičara: Nasmijava tisuće, a već godinama vodi borbu daleko od reflektora

Smijeh, pozornica i aplauz. To je slika koju godinama viđamo, no iza nje se krije priča o borbi koja traje više od desetljeća. Kako izgleda život kada se reflektori ugase i zašto je stand-up komičar Aleks Curać Šarić odlučio javno progovoriti o depresiji, provjerila je naša Patricia Novaković.

Godinama nas nasmijava, puni dvorane i podsjeća koliko humor može biti moćan. No iza tog smijeha krije se priča o tihoj, dugogodišnjoj borbi o kojoj se još uvijek ne govori dovoljno.

"Aleks, publika te često doživljava kao iznimno veselu i energičnu osobu. Kada si shvatio da se iza tog osmijeha krije jedna potpuno drugačija borba?", pitala je Patricia.

"Trebao sam raditi na jednom velikom projektu i prošao sam psihološko testiranje. Na tom testiranju označen sam kao high risk, pa sam išao na dodatna testiranja. Počeo sam s terapeutom dublje razgovarati i tada mi je rekao da misli da patim od depresije. Tada sam bio suicidalan, a da toga nisam bio ni svjestan dok me on nije pitao koliko često razmišljam o samoubojstvu. Ja sam rekao: ‘Pa ne puno, možda jednom tjedno.’ On je imao snažnu reakciju, a ja sam ga iz pristojnosti pitao koliko često on ima takve misli. Rekao je da nikada nije imao takvu želju i to mi je bio prvi znak – aha, nismo svi ovakvi", rekao je Aleks Curać Šarić.

Aleks Curać Šarić - 3 Foto: In Magazin

Humor često pomaže da lakše prođemo kroz teške trenutke – i onima koji slušaju, ali i onima koji ga stvaraju.

"Je li humor kroz sve ove godine za tebe ipak bio izlaz, način da si olakšaš?", pitala je Patricia.

"Mislim da se iza svakog komičara krije ego. Bilo da je pred tobom 50, 1000 ili 100 tisuća ljudi, taj osjećaj je nevjerojatan i pomalo ovisnički. No s vremenom su se pojavili i drugi razlozi zašto sam na pozornici i zašto pišem taj materijal. Trebalo mi je jako puno godina rada s terapeutom da naučim govoriti o depresiji na pravilan i odgovoran način pred drugima", rekao je Aleks Curać Šarić.

Pozornica je mjesto smijeha, ali i prostor u kojem se ponekad isprepliću vrlo osobne priče.

"Je li ti se ikada dogodilo da si, unatoč teškoj situaciji u kojoj si se nalazio, morao izaći pred publiku i odraditi nastup?", pitala je Patricia.

Aleks Curać Šarić - 1 Foto: In Magazin

"Bilo je situacija kada sam bio ostavljen putem poruke ili kada sam doživio smrt bliske osobe, a već sljedeći dan imao sam u Sloveniji ogroman nastup pred 850 ljudi, tada najveći u mojoj karijeri. Sjedim s kolegom, on me pita gdje mi je cura, ja kažem da više nismo zajedno, i u tom trenutku kreće moja najava. Izlazim na pozornicu i imam fantastičan nastup. To je jako bizarno, ali nas upravo to često spašava", rekao je Aleks Curać Šarić.

O mentalnom zdravlju danas se govori otvorenije nego prije, no put do tog razgovora nije uvijek bio jednostavan.

"Kad sam imao 16 ili 17 godina, o tome se uopće nije govorilo. Sa svojim terapeutom sam sve to prolazio i pitao ga misli li da sam spreman javno pričati o tome. Rekao mi je: ‘Idemo kroz mala vrata, spomeni to, pa da vidimo reakcije.’ Prvi put sam to napravio prije sedam ili osam godina. Danas je to manje tabu, ali tada je bilo puno teže. Što se više vraćam unazad, vidim koliko je bilo gore, i to mi je stvorilo svijest o važnosti ove teme."

Aleks Curać Šarić - 2 Foto: In Magazin

Kada se iskreno otvorimo, reakcije okoline često znaju iznenaditi.

"Kad sam prvi put javno rekao da patim od depresije i da sam ranije bio suicidalan, već sljedeći dan dobio sam poziv s jednog projekta. Rekli su mi da je projekt tek u začetku i da se to sponzorima možda neće svidjeti. Tada sam shvatio koliko brzo dolaze posljedice."

Iza svake javne osobe stoji običan čovjek sa svojim izazovima, ali i snagom.

"Pozitivno je to što su ljudi u mojoj bližoj i širej okolini osjetili da mogu razgovarati sa mnom. Od tada imam nevjerojatno duboke i iskrene odnose s nekim ljudima", rekao je Aleks.

Smijeh koji vidimo ne znači uvijek i lakoću života. A iskrena priča ponekad može biti upravo ono što nekome treba da se osjeti manje sam.

