Meri Goldašić o komentarima nakon razvoda: ''Osjećala sam da prolazim ogromnu nepravdu kao žena''

Zavirili smo u Valentinovo bez romatnike, influencerice Meri Goldašić i otkrili gdje ga provodi te odakle crpi inspiraciju za svoj uvijek upečatljiv stil. Minute naše Patricije Novaković.

Između obiteljskih obveza i trenutaka za sebe, Meri Goldašić balansira život onako kako ga danas živi sve više žena - s mnogo planova, putovanja i jasnim prioritetima.

''Na privatnom planu nema ništa novo, i to mi je baš super rečenica jer napokon mi je mir. A u planu za ovu godinu imam samo za uživat s klincima, puno putovati, družiti se s prijateljicama, tu i tamo koji izlazak, odmor, zapravo sve što mi se radi u trenutku i napravim. Dosta opušteno ove godine.''

Dok se mnogi pripremaju za romantične večer udvoje, Meri Valentinovo ove godine vidi iz potpuno drugačije perspektive - bez klišeja i bez kompromisa.

''E za Valentinovo idem s tri frendice na Jahorinu na skijanje, tako da to smo rezervirale prije dva mjeseca, zapravo svaka prilika, jer smo skoro sve razvedene u društvu, iskoristimo za neko žensko druženje jer smo sve solo istovremeno.''

''A ljeto planiram provesti u Tisnom s klincima što je više moguće, ali vidjet ćemo, tako ja svako ljeto planiram svašta pa se izjalovi tu i tamo koji posao, ali pokušat ću biti što je više moguće dolje. ''

Nakon životne promjene, o kojoj otvoreno govori i na društvenim mrežama, Meri danas iskreno progovara o tome kako izgleda biti single. Bez filtera, ali s mnogo samopouzdanja.

''Ne mogu reći da je olakšanje, bilo bi neodgovorno prema klincima, ali da sam našla neku drugu vrstu mira, jesam, i u situaciji u kojoj sam se našla zaista se trudim da nekako iskoristim pozitivne stvari, ne samo negativne, tako da sigurno da je bolje nego ranije.''

U vremenu kad se životne uloge brzo mijenjaju, a društvene mreže postaju mjesto iskrenih ispovijesti, Meri bez zadrške dijeli svoju svakodnevicu i nova životna poglavlja koja tek piše.

''Pa ja sam zapravo dosta istraživala i razmišljala o cijeloj toj situaciji prije nego što sam izašla s tom izjavom u medije, i vidjela sam kako su se provele brojne žene na Balkanu u takvoj situaciji, bile one krive za razvod ili ne, zapravo su komentari bili isti, i onda sam si rekla, ok to je kao da te netko optužuje da si ujutro u 10 sati pregazila gospođu na pješačkom, a ti doma spavala. Znaš da nisi, čist ti je obraz, ideš spavati mirne duše, mirne savjesti, tako da, eto tako sam se i ja osjećala. Osjećala sam se kao da prolazim jednu ogromnu nepravdu kao žena, ali sam je iskreno prošla stoički, i ponosna sam na sebe, ali i na sve žene koje su prošle isto.''

Iako je njezin stil prepoznatljiv i često je uspoređuju s američkim pjevačicama, Meri zapravo više preferira udobnost od stila.'

'Ja zapravo ne crpim nešto previše inspiracije s obzirom na to da sam solo s klincima pa nemam previše vremena, ali ne znam tu i tamo proletim kroz aplikacije razno raznih trgovina, i onda si kupim nešto što vidim, ili pitam prijatelja Đuku šta da radim pa mi on pomogne, a zapravo 90 % vremena izgledam katastrofa, tajice čarape, tenisice za trčanje koje su mi udobne i to je to.''

Između putovanja, prijateljstva i posla, Meri danas jasno bira slobodu, autentičnost i vlastiti mir. Jer katkad najljepša destinacija nije na karti - već u vlastitom životnom balansu.

