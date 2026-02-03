Našem glazbeniku očinstvo je promijenilo pogled na život: ''Svaki trenutak ti je dragocjen''

Očinstvo mu je promijenilo pogled na život, a ljubav dobila novu dubinu. Vušković danas inspiraciju pronalazi u obitelji i slatkom osmijehu kćerkice Lore. U Samoboru ih je posjetio naš Dino Stošić.

Roko Vušković svoju posljednju pjesmu Ti si meni zauvijek, napisao je u posebnoj životnoj fazi, onoj očinskoj.

''Ne gledaš stvari više stvari kako si gledao prije, a u isto vrijeme, svaki trenutak ti je dragocjen i inspiracija nekako dolazi iz jedne druge sfere i puno bolje gledaš na stvari'', kaže nam.

Svoju sreću sa suprugom Nikolinom gradi u Samoboru, gradu u kojem je proveo neke od najljepših dana života.

In Magazin: Roko Vušković - 1 Foto: In Magazin

''Za nju je to bila možda malo veća promjena, ali ja se nadam da joj se grad svidio''.

''Bila je na početku promjena jer nekako sam iz Splita došla u Zagreb, uvijek sam voljela veći grad i onda sad u manji. Ali, što idem starija, koliko god to smiješno zvučalo sa svojih 30 godina, više mi paše zapravo taj život u manjem gradu'', priznaje supruga Nikolina.

Za kćerkicu Loru nisu odmah imali spremno ime.

''Mislili smo možda da ćemo imati nešto onako u rukavu, ali nije nam nikako dolazilo to žensko ime, više muška'', priznaje Nikolina.

Ne prođe dan da netko ne primijeti na koga kćerkica nalikuje, i upravo ti komentari često nasmiju ovaj sretni par.

''Mislimo da je baš kombinacija mene i Roka'', iskrena je Nikolina.

''Je, svaki dan je drukčija i mislim da je od cijele obitelji uzela po nešto'', dodao je Roko.

In Magazin: Roko Vušković - 4 Foto: In Magazin

Roko kaže da Nikolina poteže više, a čini se kako je i njemu očinstvo dobro sjelo.

''Odlično, zaista se ne mogu požaliti'', kaže Nikolina.

Roditeljstvo donese i nove, duboke osjećaje prema partneru.

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako svjetski poznata balada zvuči kad ju svira naš izbornik Sigurdsson!

''Još se više i ponovno zaljubiš u osobu svoju kad vidiš što sve može i kako zapravo i taj obiteljski i poslovni dio može zajedno nekako voditi'', priznaje Nikolina.

Njihov najdraži trenutak dana je navečer.

''Imamo taj jedan dio za sebe, i večeru zajedničku, i kupanje, cijela ta rutina oko bebe. A onda nam je još zapravo draži onaj dio kad ona ode spavati'', priča Nikolina.

In Magazin: Roko Vušković - 3 Foto: In Magazin

Lora je roditelje nedavno iznenadila malim uspjehom.

''To se zapravo nedavno dogodilo tako kad je napravila svoje prve korake. Ništa, bili smo baš u studiju i onako spontano nismo je uopće gledali i ona je samo počela hodati bez da se drži za išta. I ono kao 'pogledaj, pogledaj, pogledaj...'', priča Nikolina.

Nikolina je široj publici poznata po ulozi Sanje Doležal u filmu Dražen, a uloga joj je, kako kaže, došla gotovo “svemirskim putem”.

''Moja mama zaista obožava Sanju cijeli svoj život. Baš Sanja joj je neka ikona. I ovaj, mama je bila presretna kad je to čula'', priznaje Nikolina.

Pogledaji ovo inMagazin Senna M se vraća na scenu, a sin naše pjevačice se ženi: ''Moram se pohvaliti!''

Susret sa Sanjom Doležal bio je kratak, ali nezaboravan.

''Srele smo se baš nedavno. Doduše, bilo je dosta na brzinu, nismo stigle previše pričati, ali bila je nasmiješena tako da mislim da je bila zadovoljna s onim kako sam je prenijela'', govori Nikolina.

In Magazin: Roko Vušković - 7 Foto: In Magazin

Biti roditelj i glazbenik često zna biti izazovno za Roka.

''Jako teško jer nema tu puno spavanja, tu je puno putovanja i teško je uskladiti sve obaveze, ali mislim da je stvar u tome da se posvetiš tamo gdje jesi, da kad si tamo, da si tamo, kad si doma, da si doma i da jednostavno se predaš i uživam u svakom trenutku jer tek kad postaneš otac shvatiš koliko vrijeme brzo prolazi'', zaključio je Roko.

Obitelj mu je dom, glazba je srce i to zajedno obogaćuje njegov život. Svaki osmijeh kćerkice, zajednički trenutak i njihova rutina stvaraju skladnu melodiju koja dodaje ritam i smisao svakom danu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Sa svoje 23 godine objavila je hit koji ste sigurno čuli, iza nje su zdravstveni problemi

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Fatalna plavuša u čipkastom donjem rublju i halterima bacila se na vrtne poslove!