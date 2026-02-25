Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod

Obitelj Livaja ovih dana ima poseban razlog za slavlje – najmlađi član proslavio je veliki rođendan, a ponosna mama nije propustila taj trenutak podijeliti s pratiteljima.

Supruga nogometaša Marka Livaje, Iris, podijelila je sa svojim pratiteljima fotografije sa sinom Lorenzom te mu uputila dirljive riječi povodom njegova petog rođendana.

''Napunili 5'', napisala je uz veselu zajedničku fotografiju, a dodala je i nježnu poruku: ''Voli te mama''.

Iris Livaja na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Na drugoj objavi mali Lorenzo pozira na nogometnom terenu s loptom u dresu Hajduka, a Iris je uz crno-bijelu fotografiju dodala i prigodnu čestitku ''happy birthday'' uz broj 5 i rođendansku tortu.

Iris Livaja na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Prvi video koji je podijelila sadrži fotografije Lorenza još dok je bio beba.

Iris Livaja na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Bivša manekenka supruga nogometaša upoznala je 2014. godine, a dvije godine kasnije dobili su kćer Elizabet. Lorenzo se rodio prije pet godina, a Marko i Iris pred oltar su stali 2022. godine.

Iris Livaja, Marko Livaja Foto: Vojko Basic / CROPIX

