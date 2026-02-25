Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod

Obitelj Livaja ovih dana ima poseban razlog za slavlje – najmlađi član proslavio je veliki rođendan, a ponosna mama nije propustila taj trenutak podijeliti s pratiteljima.
''Napunili 5'', napisala je uz veselu zajedničku fotografiju, a dodala je i nježnu poruku: ''Voli te mama''.
Iris Livaja na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Na drugoj objavi mali Lorenzo pozira na nogometnom terenu s loptom u dresu Hajduka, a Iris je uz crno-bijelu fotografiju dodala i prigodnu čestitku ''happy birthday'' uz broj 5 i rođendansku tortu.
Iris Livaja na Instagramu - 3 Foto: Instagram
Prvi video koji je podijelila sadrži fotografije Lorenza još dok je bio beba.
Iris Livaja na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Bivša manekenka supruga nogometaša upoznala je 2014. godine, a dvije godine kasnije dobili su kćer Elizabet. Lorenzo se rodio prije pet godina, a Marko i Iris pred oltar su stali 2022. godine.
Iris Livaja, Marko Livaja Foto: Vojko Basic / CROPIX
