Balaševićev nasljednik čeka drugo dijete, sretnu vijest objavio uz riječi posvećene supruzi

Aleksa Balašević razveselio je pratitelje na društvenim mrežama viješću da on i supruga Nikolina čekaju drugo dijete. Sretnu novost podijelio je u emotivnoj objavi posvećenoj supruzi, koja je odmah izazvala brojne čestitke i lijepe želje.

Aleksa Balašević, sin legendarnog Đorđa Balaševića, razveselio je pratitelje lijepom viješću iz privatnog života.

Naime, na društvenim mrežama otkrio je da on i supruga Nikolina uskoro šire obitelj te da im stiže prinova. Radosnu novost podijelio je uz dirljive riječi posvećene supruzi.

''Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive i da budu nečiji zavjet. Zavjet bez kojeg nekome ni Stari ni Novi zavjet ne vrijedi. Zahvaljujući ovoj osobi na fotografiji moja loza se nastavlja, nisam više Omega... Za otprilike dva mjeseca stiže nam sin...Verin brat kojeg je dugo čekala. Kolika sreća neopisiva može biti za nekog poput mene, da mu Bog šalje još jednog anđela sa tvojim genima'', napisao je između ostalog.

''To bi netko moj najveći, netko naš najbolji, s neba rekao, nisam više VD Balašević, sad sam Balašević u ostavci, za koji mjesec mandat predajem nasljedniku'', dodao je na kraju.

Objava je u kratkom roku izazvala brojne čestitke i poruke podrške.

''Predivno, čestitam'', ''Netko to od gore vidi sve! Neka vam je momčina živ i zdrav, bit će dostojan nasljednik loze'', ''Radujem se vašoj sreći'', ''Predivna vijesti'', ''Vrijeme je za još jedan najljepši krug na ringišpilu života'', dio je komentara s Instagrama.

Inače, Aleksa i Nikolina sudbonosno ''da'' izrekli su 2022. godine, a njihova obitelj ubrzo je postala bogatija za kćerkicu Veru.

