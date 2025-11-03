Poslušajte kako to zvuči kada Prija i naš Vinkovčanin ukrste glasove!

Na video koji je objavljen na TikToku posebno se istaknu jedan trenutak koji se nalazi na kraju samog videa.

Laura Sučec, javnosti poznata s Dore kao laurakojapjeva, na društvenim mrežama podijelila je kako su izgledale pripreme za nedavni koncert Jakova Jozinovića u Beogradu.

Laura, koja Jakova prati kao prateći vokal, svojim je pratiteljima pružila uvid u backstage atmosferu – od proba do spontanih trenutaka iza pozornice, a posebno se istaknuo jedan trenutak.

Naime, Laura je zabilježila trenutak u kojem su Jakov i Aleksandra Prijović zajedno, potpuno opušteno, zapjevali legendarnu pjesmu "Ringišpil" Đorđa Balaševića. Taj trenutak možete pogledati na kraju videa.

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Spontani video i glazbena čarolija između dvoje popularnih izvođača izazvala je brojne pozitivne reakcije.

''Preslatko'', ''Legende'', ''Predivan video'', ''Daj nam još'', dio je komentara na TikToku.

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram

