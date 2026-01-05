Meri Goldašić o selidbi nakon razvoda: ''Nije kuhinja centar svijeta, nisam se u nju zaljubila''

Influencerica Meri Goldašić otvoreno je progovorila o životnim promjenama nakon razvoda te se osvrnula na selidbu iz zajedničkog doma te na svoj trenutačni pogled na ljubav i veze.

Influencerica Meri Goldašić u posljednjim je objavama na društvenim mrežama otvoreno progovorila o razdoblju nakon razvoda od supruga Jure te se osvrnula na selidbu iz zajedničkog doma, ali i na svoj trenutačni odnos prema ljubavi i vezama.

Odgovarajući na pitanje pratitelja kako doživljava selidbu s obzirom na sav trud i ulaganja u kuću koju je dijelila s bivšim suprugom, Meri je jasno dala do znanja da joj materijalne stvari nikada nisu bile presudne.

Meri Goldašić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

''Ma je*eš materijalno, i trud, i pare, i lijepu kuhinju, kad čovjek nije sretan. U životu mi lova nije bila pokretač, samo me ljubav i poštovanje mogu zadržati, a manjak istog udaljiti'', poručila je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ozloglašeni princ nepotizma: Tko je sin uhićenog venezuelskog predsjednika?

Naglasila je kako se nikada nije vezala za prostor, nego za osobu s kojom je dijelila život, a spomenula je kuhinju koju su zajedno renovirali.

''Nije kuhinja centar svijeta, nisam se u nju zaljubila, nego u čovjeka'', iskrena je bila pa dodala kako joj nije teško ostaviti iza sebe stvari u koje je uložila vrijeme i novac.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

U nastavku se dotaknula i svog djetinjstva te istaknula kako joj najljepše uspomene nisu vezane uz luksuz, već uz razdoblja kada je imala manje, ali je bila sretna.

Osim o selidbi, Meri je otvoreno govorila i o ljubavnom životu nakon razvoda. Priznala je da se trenutačno ne vidi u vezi te da joj samački život zasad u potpunosti odgovara.

Meri Goldašić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Njihovo malo čudo: Naš vatreni objavio fotografije s kćerkicom na poseban dan!

''Trenutno se ne vidim u vezi uopće. Nije mi uopće ni u peti odnos ni s kim sad i mislim da je to negdje normalno u situaciji u kojoj jesam'', napisala je i dodala kako joj je trebalo vremena da shvati da joj je ovako – dobro.

Iako ne planira ulazak u novu vezu, Meri ne isključuje mogućnost da se stvari promijene.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

''Ako sam išta u životu naučila, sreće ne biraš i ne možeš znati što te sutra čeka'', zaključila je i naglasila kako danas jasno zna što želi – i što ne želi – od osobe koja bi eventualno ušla u njezin život.

Kakvi su je izazovi dočekali nakon razvoda, čitajte OVDJE.

Nedavno je Meri sve oduševila izdanjem u čipkastoj mini haljini s dekolteom, fotografije pogledajte OVDJE.

Galerija 24 24 24 24 24

Pogledaji ovo Celebrity Od djevojčice sa Sljemena do svjetske legende: Prije 20 godina zbog Janice je plakala cijela Hrvatska

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Kao scena iz filma: Ovaj prizor dokaz je da joj godine ne znače ništa!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša misica Laura ponovno u društvu Trumpovih, okružena je raskošem kakav se rijetko viđa