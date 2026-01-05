Ozloglašeni princ nepotizma: Tko je sin uhićenog venezuelskog predsjednika?

Dok svijet prati dramatičan pad s vlasti dugogodišnjeg venezuelskog lidera Nicolása Madura, sve se više pažnje okreće prema njegovu sinu – čovjeku koji je godinama gradio političku karijeru u sjeni moći, privilegija i kontroverzi.

U dramatičnim globalnim preokretima koji potresaju Venezuelu i svijet jedna od najupečatljivijih figura u središtu pozornosti postao je sin uhićenog venezuelskog predsjednika Nicolása Madura – Nicolás Ernesto Maduro Guerra, poznat i kao Nicolasito.

Dok se njegov otac suočava s teškim optužbama u SAD-u i nalazi u pritvoru, cijela priča baca novo svjetlo na ulogu njegove obitelji u jednom od najkontroverznijih režima današnjice.

Nicolás Maduro Guerra - 1 Foto: Afp

Sve o Madurovom uhićenju čitajte OVDJE.

Tko je Nicolasito?

Nicolás Ernesto Maduro Guerra rođen je 1990. godine u Venezueli kao jedini biološki sin Nicolása Madura i njegove prve partnerice, Adriane Guerra Angulo.

Iako je odrastao u sjeni jednog od najdugovječnijih i najkontroverznijih latinoameričkih lidera, Maduro Guerra relativno je rano krenuo u politiku.

Nicolás Maduro Guerra - 3 Foto: Afp

Još kao mladog političara otac ga je imenovao na različite državne pozicije, uključujući šefa posebnih predsjedničkih inspektora i koordinatora Nacionalne filmske škole Venezuele – pozicije koje su izazvale optužbe za nepotizam i enchufismo, termin koji se u Venezueli koristi za političku pogodovanje rodbini i savezniku.

Pogledaji ovo Celebrity Njihovo malo čudo: Naš vatreni objavio fotografije s kćerkicom na poseban dan!

Od 2021. godine služio je kao zastupnik u Nacionalnoj skupštini (Asamblea Nacional) kao član vladajuće Unificirane socijalističke stranke Venezuele (PSUV), gdje je bio aktivan u komisijama za ekonomiju i razvoj.

Njegov brz politički uspon često se dovodi u vezu s optužbama za nepotizam jer je njegov otac više puta dodjeljivao državne funkcije članovima obitelji ili bliskim suradnicima. SAD ga je sankcionirao zbog uloge u režimu njegova oca, što je dodatno pogoršalo njegov međunarodni ugled.

Nicolás Maduro Guerra - 4 Foto: Afp

Prije nekoliko godina mediji su objavili i viralne snimke i incidente s koncerata i društvenih događaja koji su izazvali bijes građana, posebno u kontekstu teške ekonomske krize u zemlji.

Nicolasito je 2014. sudjelovao u krijumčarenju droge avionom; narkotici su se prevozili u velikim paketima omotanim trakom, a letjelica je mogla letjeti kamo god su željeli, pa i u Sjedinjene Američke Države. Tri godine kasnije pomogao je u slanju stotina kilograma kokaina iz Venezuele u Miami.

Pogledaji ovo Celebrity Isplivali užasavajući detalji koji se vežu uz smrt kćeri slavnog glumca

Inače, Nicolasito je oženjen s Grysell Torres i imaju dvije kćeri.

Nedavno je Maduro Guerra dospio i u međunarodne pravne probleme: prema nedavno objavljenim optužnicama iz SAD-a, on je uz oca i njegovu suprugu Ciliu Flores navodno povezan s organiziranim kriminalnim aktivnostima i međunarodnim krijumčarenjem droge – optužbe koje Washington koristi kao ključni argument za pritisak i moguće suđenje u New Yorku, piše New York Post.

Više o Ciliji Flores čitajte OVDJE.

Nicolás Maduro i supruga Foto: Afp

Društvene mreže opsjednute su detaljem Madurova uhićenja, ne prestaju se širiti fotomontaže, a pogledajte ih OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Od djevojčice sa Sljemena do svjetske legende: Prije 20 godina zbog Janice je plakala cijela Hrvatska

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Kao scena iz filma: Ovaj prizor dokaz je da joj godine ne znače ništa!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša misica Laura ponovno u društvu Trumpovih, okružena je raskošem kakav se rijetko viđa