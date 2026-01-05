Njihovo malo čudo: Naš Vatreni objavio fotografije s kćerkicom na poseban dan!

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Juranović na društvenim mrežama podijelio je poseban obiteljski trenutak, objavivši fotografije s krštenja svoje kćeri.

Nogometni reprezentativac Josip Juranović raznježio je pratitelje na Instagramu emotivnim objavama s krštenja svoje kćeri.

Hrvatski reprezentativac podijelio je nekoliko fotografija na svom profilu na kojima se vidi kako on, njegova supruga Lana te njihovo malo čudo zajedno proživljavaju jedan od najposebnijih trenutaka u obitelji.

Krštenje je održano u Župi svetog Mateja na Viškovu, a nogometaš se ovim važnim danom pohvalio i pred svojim pratiteljima, pokazujući koliko mu je obiteljska vjera i zajedništvo važna.

Josip Juranović i Lana Miholjević Foto: Instagram

Nakon mise, u veseloj i toploj atmosferi, mladi ministranti nisu propustili priliku fotografirati se s poznatim Vatrenim. Osmijezi na licima djece i Juranovića zabilježili su radostan završetak jednog posebnog dana.

Podsjetimo, Josip i Lana roditelji su od sredine 2025. godine, a svoju obitelj nogometaš rado dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama. Vjenčali su se u svibnju 2024. godine.

