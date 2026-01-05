Isplivali užasavajući detalji koji se vežu uz smrt kćeri slavnog glumca

Sumnja se da je Victoria Jones, kći slavnog glumca Tommyja Leeja Jonesa, preminula od predoziranja, a novi detalji otkrivaju da su njezini posljednji mjeseci bili obilježeni ozbiljnim problemima s ovisnošću i zakonom.

Victoria Jones preminula je 1. siječnja u luksuznom hotelu u San Franciscu, a prema informacijama iz policijskih i sudskih izvora, hitne službe su na mjesto događaja stigle nakon dojave o osobi kod koje je došlo do promjene boje. Unatoč pokušajima reanimacije, proglašena je mrtvom na licu mjesta. Izvori iz policije navode da su joj usne i nokti imali plavičastu nijansu, što je dodatno potaknulo sumnje na predoziranje, prenosi Daily Mail.

Tommy Lee Jones, Victoria Jones Foto: Afp

Tragična smrt dogodila se nakon niza problema sa zakonom koji su obilježili njezinu posljednju godinu. Prema sudskim dokumentima, Victoria je u svibnju uhićena u Santa Cruzu zbog javnog opijanja, a tom je prilikom bila optužena i za opiranje uhićenju. Incident se dogodio 14. svibnja, svega nekoliko mjeseci prije njezine smrti.

Ranije je Daily Mail izvijestio da je Jones u travnju 2025. uhićena u okrugu Napa nakon navodnog dvodnevnog konzumiranja kokaina. Samo nekoliko tjedana kasnije ponovno je završila u pritvoru, ovaj put zbog navodnog slučaja obiteljskog nasilja.

Između tih uhićenja dogodio se još jedan incident koji dosad nije bio poznat javnosti. Prema dokumentima koje je pribavio TMZ, Victoria je bila optužena za korištenje inhalanta toluena na javnom mjestu. Riječ je o kemijskoj tvari koja se često nalazi u razrjeđivačima boja i ljepilima, a udiše se zbog kratkotrajnog euforičnog učinka. Stručnjaci upozoravaju da je takva praksa iznimno opasna i povezana s razvojem ovisnosti.

Postupak vezan uz taj slučaj još je bio u tijeku u trenutku njezine smrti, a pripremno ročište bilo je zakazano za kraj siječnja.

Victoria i Tommy Lee Jones - 2 Foto: Afp

Osim toga, tužitelji u okrugu Napa u travnju su je teretili i za vožnju pod utjecajem kontrolirane tvari, posjedovanje narkotika te opiranje uhićenju. U srpnju se izjasnila da nije kriva, a postupak je trebao biti nastavljen kasnije ovog mjeseca.

U lipnju 2025. protiv nje su podignute i optužbe za obiteljsko nasilje, uključujući navode o zlostavljanju starije osobe. I po tim se optužbama izjasnila da nije kriva, a identitet navodne žrtve nikada nije objavljen.

Victoria Jones kao dijete je imala nekoliko filmskih i televizijskih uloga, no kasnije se povukla iz glumačkog svijeta. Njezina smrt potresla je javnost, a istraga o točnom uzroku smrti i dalje je u tijeku.

Njena obitelj oglasila se nakon tragičnog događaja, što su objavili čitajte OVDJE.

Tommy Lee Jones Foto: Afp

