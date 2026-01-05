Dok se mazila sa 16 godina mlađim suprugom na plaži, iz bikinija su prštale bujne obline

Svjetski poznata manekenka Heidi Klum Novu je godinu dočekala daleko od zimskih minusa – u bikiniju, na plaži, u zagrljaju supruga Toma Kaulitza, a prizori koje je podijelila brzo su zapalili društvene mreže.

Svjetski poznata manekenka Heidi Klum novogodišnje je praznike odlučila započeti u pravom ljetnom tonu. Umjesto hladnoće i glamuroznih zabava, uživala je na plaži u opuštenoj atmosferi, u društvu svog supruga, glazbenika Toma Kaulitza.

Par je praznike proveo mazeći se na pijesku, ne skrivajući zaljubljenost ni pred kamerama. Heidi je blistala u plavom badiću koji je dodatno naglasio njezinu besprijekornu liniju, a romantični trenuci brzo su privukli pažnju njezinih obožavatelja na društvenim mrežama.

No to nije bilo sve. Slavna Njemica ubrzo je podijelila i video u kojem vježba na otvorenom, pokazujući zavidnu, brutalno dobru figuru koja izgleda kao da ne zna za godine. S osmijehom na licu, Heidi je još jednom dokazala da je u vrhunskoj formi i da disciplina itekako daje rezultate.

Komentari fanova nisu izostali – pohvale na račun izgleda, energije i samopouzdanja samo su se nizale, a mnogi su se složili kako Heidi Klum izgleda bolje nego ikad.

Heidi Klum Foto: Afp

''Boginja'', ''Snaga je najbitnija, izgledaš nevjerojatno'', ''Heidi, respekt!'', ''Predivnaaaa'', pisali su joj.

Par je ovih dana u St. Bartsu, a na Instagramu je na Staru godinu podijelila video u toplesu na kojem ju suprug grli pokraj bazena.

Heidi Klum - 1 Foto: Instagram

Potom je pokazala i kako su dočekali Novu, u klubu, uz ples i kavijar.

Heidi Klum Foto: Afp

