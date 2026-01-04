Anđa Marić objavila lijepe novosti nakon teškog razdoblja: "Ljubav je znala bolje"

Anđa Marić otkrila je na društvenim mrežama kako je u njezin život ušao novi kućni ljubimac, kujica Luna.

Krajem prošle godine Anđa Marić šokirala je javnost kada je otvoreno progovorila o borbi svog sina Gašpera s alkoholizmom.

U hrabroj ispovijesti, bez uljepšavanja i skrivanja, Anđa je priznala da se njezin sin bori s ovisnošću, ali i da je završio u zatvoru nakon što je napao dostavljača hrane.

I dok bi se mnogi na njezinom mjestu povukli, Marić je odlučila i dalje nastaviti raditi na svom kanalu na YouTubeu te biti motivator, a sada se može pohvaliti još jednom lijepom vijesti. U njezin život ušla je malena chihuahua Luna.

"Luna je došla kao melem. Spasila mi je srce i tiho iscijelila dušu. Ponekad, dok ovako mirno spava, stvarno mi se čini da na njoj vidim bijela krila", napisala je uz fotografije psića. "Pusika me naučila ljubavi, a Luna me naučila povjerenju. Kako ponovno biti mama jednoj maloj chihuahui. Bojala sam se otvoriti srce tako brzo, dok je tuga još bila živa, ali ljubav je znala bolje od straha."

Luna je došla nekoliko mjeseci nakon što je u ožujku uginula njezina kujica Pusa u dobi od 13 godina.

Nedavno je progovorila i o procesu iscijeljenja, o čemu više pročitajte OVDJE.

