Ovako je Anđa Marić prije pričala o svom sinu, koji se trenutačno bori s teškom ovisnosti

Anđa Marić oduvijek je otvoreno pričala o sinu, a zajedno su stali i pred kamere IN magazina.

Naša glazbenica Anđa Marić na društvenim je mrežama otvorila dušu o svom sinu Gašperu. U bolnom priznanju, koje je dirnulo mnoge, iskreno je progovorila o njegovoj borbi s alkoholizmom, ali i o tome da je završio u zatvoru.

Anđa je sina Gašpera dobila u braku s Primožem Dolničarom, s kojim se vjenčala 2003. godine. Tada je par živio u Sloveniji, a upravo je zbog zajedničkog života i obitelji Anđa na neko vrijeme napustila Hrvatsku.

Njihov je brak trajao sedam godina, a nakon razvoda uslijedio je dugotrajan sudski postupak o skrbništvu. Isprva je ono dodijeljeno ocu, no 2016. godine Anđa je ponovno preuzela brigu o sinu. Kada je Gašper postao punoljetan, sam je odlučio da želi živjeti s ocem u Sloveniji.

U studenom 2023. godine Anđa i Gašper zajedno su stali pred kamere IN magazina. Gašper je tada otkrio da živi na relaciji Slovenija – Hrvatska održavajući kontakt i povezanost s obama roditeljima.

U njihovu tadašnjem javnom istupu bilo je jasno koliko su povezani i koliko dobro funkcioniraju kao tim – i privatno i profesionalno. Anđa je otkrila kako je došlo do toga da njezin sin postane dio njezine kreativne ekipe te joj je pomagao u njezinu podcastu.

"Čekaj malo, ako moj sin radi za svog tatu kao snimatelj, godinama već, zašto on to nama ne bi radio. I on je rekao: 'Ajde, idemo probati'", ispričala je Anđa.

Gašper je pak iz prve ruke opisao kako to izgleda kad rade zajedno.

"Super, to je jako zapravo opušteno, nije nitko tu šef, svi smo zajedno – mi smo tri ekipa – ja radim produkciju, on kontent", nadovezao se Gašper.

"Uvijek mi je pomagala, zapravo uvijek je bila moj psiholog kroz život, jako mi je pomogla kad sam bio izgubljen, pogotovo kad su oni imali 7 godina suda i tako", rekao je Gašper tada o svojoj majci.

O odnosu sa sinom Anđa je ponovno progovorila u lipnju ove godine, ponovno pred kamerama IN magazina. I ovoga puta nije skrivala emocije ni vlastitu ranjivost progovorivši iskreno o roditeljstvu i pogreškama koje, kako kaže, svi roditelji neminovno čine.

"Ja sam tu njegova čuvarica dok je bio mali i sada ga puštam da leti. Ja sam mama koja zna reći 'oprosti'. Zato što bi i meni značilo nekada da su mi roditelji znali reći 'oprosti' ili 'imala si pravo'. Ja to govorim non-stop. On kaže: 'Ipak si mi zeznula život', kažem mu: 'Kako misliš?' On kaže: 'Pa i ti i tata, dosta mi vas je i ne znam tko mi laže?' Ja kažem: 'Oprosti, Gašpere, ali jednostavno kao roditelj ne možeš ne zeznuti svoje dijete.'"

