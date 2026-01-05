Meghan Markle na proljeće planira novi potez, ali neće biti ono što publika očekuje

Meghan Markle nastavlja graditi svoju lifestyle karijeru izvan kraljevskih okvira. Prema navodima britanskih medija, vojvotkinja od Sussexa 2026. godine planira objaviti svoju prvu kuharicu, temeljenu na receptima iz Netflixove serije With Love, Meghan, uz paralelno širenje brenda As Ever.

Meghan Markle trebala bi 2026. godine objaviti svoju prvu kuharicu za odrasle, tvrde izvori bliski vojvotkinji od Sussexa, a piše Daily Mail.

Knjiga bi trebala sadržavati recepte inspirirane njezinom Netflixovom serijom With Love, Meghan, ali i jela koja često priprema u privatnom životu kao što su voćne salate, domaći džemovi i marmelade po kojima je poznata.

Očekuje se i dio sa savjetima i trikovima za kućna druženja i organizaciju, što je bio važan segment njezine Netflixove serije.

Knjiga je, prema neslužbenim informacijama, planirana za proljeće 2026., a njezino objavljivanje trebalo bi se poklopiti s daljnjim širenjem Meghanina lifestyle brenda As Ever. Osim prehrambenih proizvoda, ponuda bi se trebala proširiti na svijeće i kućni dekor.

Izvor za Daily Mail navodi kako Meghan planira i proširenje vinske linije.

Trenutačna ponuda bijelog, rosé i pjenušavog vina mogla bi dobiti i crno vino – navodno kalifornijski cabernet sauvignon, što ne bi bilo iznenađenje s obzirom na to da je njezin bivši blog The Tig dobio ime upravo po vinu.

S druge strane, Meghan bi se mogla postupno povući iz prodaje paketa za palačinke i kekse, koji su bili među prvim proizvodima brenda lansiranog u ožujku 2025. godine.

Iako je Netflix poslovni partner brenda As Ever, kompanija zasad nije uključila Meghanine proizvode u svoje trgovine ili pop-up događaje. Prema izvorima, Netflix prati interes publike za njezin božićni specijal prije nego što donese odluku o ozbiljnijoj prodajnoj suradnji. Kritike, međutim, nisu bile blagonaklone – božićna epizoda serije naišla je na vrlo loše recenzije britanskih medija, koji su joj dodijelili nula ili jednu zvjezdicu.

Unatoč tome, stručnjaci smatraju da Meghan nastavlja s planiranim rebrendingom. Bivši kraljevski batler Grant Harrold predviđa da će Meghan u 2026. doista objaviti knjigu, ali ne memoare kakve dio publike očekuje, već sadržaj koji se uklapa u njezin lifestyle smjer – poput kuharice ili pisanog vodiča temeljenog na Netflixovoj emisiji.

Tijekom proteklih mjeseci Meghan je pojačala javne nastupe – od pojavljivanja u New Yorku s princem Harryjem, preko naslovnice Harper’s Bazaara, do modnih događanja u Parizu, gdje je prisustvovala reviji Balenciage za proljeće/ljeto 2026.

