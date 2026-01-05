Pretraži
Već je pojačala javne nastupe

Meghan Markle na proljeće planira novi potez, ali neće biti ono što publika očekuje

Piše I.G., Danas @ 07:00
Meghan Markle Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle nastavlja graditi svoju lifestyle karijeru izvan kraljevskih okvira. Prema navodima britanskih medija, vojvotkinja od Sussexa 2026. godine planira objaviti svoju prvu kuharicu, temeljenu na receptima iz Netflixove serije With Love, Meghan, uz paralelno širenje brenda As Ever.

Natalie Portman oduševila izgledom u kupaćem kostimu na odmoru u St. Bartsu
Lijepa glumica dvije godine od razvoda pokazala figuru u badiću o kojoj svi pričaju!
Meghan Markle u 2026. izdaje prvu kuharicu
Run Away: Nova serija prema romanu Harlana Cobena koja je osvojila gledatelje
Nova kriminalistička poslastica digla je pravu prašinu, nema tko je ne hvali!
Tko je Dove Cameron,novopečena zaručnica Damiana Davida?
Tko je novopečena zaručnica Talijana za kojim žene luduju?
Video Zlatana Ibrahimovića s plaže ima četiri milijuna pregleda na Instagramu
Kao scena iz filma! Izlazak isklesanog Ibrahimovića iz mora skupio četiri milijuna pregleda
Pobjednica MasterChefa Endrina Muqaj pokazala kako provodi prve dane nove godine
Pobjednica MasterChefa pokazala kako provodi prve dane nove godine!
Severina nastupala na dočeku u vodičkom hotelu
Sevkina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, publika je gledala samo u nju
Meri Goldašić komentirala svoj razvod
Meri Goldašić o selidbi nakon razvoda: ''Nije kuhinja centar svijeta, nisam se u nju zaljubila''
Bivša članica grupe Little Mix Jesy Nelson progovorila o bolesti djece
Pjevačica slavnog benda u suzama nakon šokantne dijagnoze svojih kćeri: "Bez terapije će umrijeti"
Jeste li čuli za "Kradem bakar"?
Jeste li čuli za "Kradem bakar"? Internet ne prestaje pjevati stihove ovog bizarnog hita
vijesti
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
Sudar kod Višnjana, poginula jedna osoba
Teška nesreća: Poginula jedna osoba, ima ozlijeđenih
Otkriven plan: Iranski ajatolah planira bijeg, ruta je spremna, procurili važni detalji
Otkriven plan: Iranski ajatolah priprema bijeg, ruta je spremna, procurili važni detalji
show
Franka Batelić čestitala sinu Viktoru 6. rođendan
Franka Batelić pokazala sina Viktora, uz fotografiju je imala i poruku
Kako izgleda kuća u kojoj je živjela Brigitte Bardot?
Kako izgleda kuća u kojoj je živjela Brigitte Bardot? Kupila ju je bez struje i vode pa pretvorila u pravu oazu
zdravlje
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
zabava
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
tech
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
sport
Druga smrt u samo nekoliko dana: Nakon Slovenca poginuo i skakač iz Beča
Druga smrt u samo nekoliko dana: Nakon Slovenca poginuo i skakač iz Beča
Dinamo dobio sjajne vijesti: Ovo su prva dva Kovačevićeva "pojačanja" ove zime
Dinamo dobio sjajne vijesti: Ovo su prva dva Kovačevićeva "pojačanja" ove zime
Đoković otkazao nastup u Adelaideu, Davis kup meč i izašao iz organizacije PTPA
Đoković u samo 24 sata povukao tri poteza koji su odjeknuli svijetom
tv
Tajne prošlosti: Je li zaista toliko savršena koliko svi misle?
Tajne prošlosti: Je li zaista toliko savršena koliko svi misle?
Daleki grad: Promijenio joj je mišljenje - ali znači li to sretan kraj?
Daleki grad: Promijenio joj je mišljenje - ali znači li to sretan kraj?
Njegov savršeni život je laž – otkrijte šokantnu tajnu u novoj turskoj seriji "Tajne prošlosti"
Njegov savršeni život je laž – otkrijte šokantnu tajnu u novoj turskoj seriji "Tajne prošlosti"
putovanja
Tjedni jelovnik jela za zimu na žlicu od 5.1. do 11.1. 2026.
Topla, fina i bez puno kompliciranja: 7 jela na žlicu idealnih za svaki dan ovoga tjedna
Jeste li znali da je Novi Zagreb nekada bio - Francuska?
Jeste li znali da je Novi Zagreb nekada bio - Francuska?
Prvi ovogodišnji: Kviz općeg znanja za one koji su preživjeli slavlje
Prvi ovogodišnji: Kviz općeg znanja za one koji su preživjeli slavlje
novac
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke
Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke
Trendovi koje kripto investitori ne smiju ignorirati u 2026. godini
Trendovi koje kripto investitori ne smiju ignorirati u 2026. godini
lifestyle
Najbolji ženski i muški parfemi svih vremena
Proglašeni su najbolji parfemi svih vremena, je li među njima i vaš omiljeni?
Zagreb špica: Tenisice s punom platformom u zimskom street style izdanju
Ljepotica iz Zagreba u kultnim tenisicama zbog kojih smo se voljeli i posvađati
Najbolja modna izdanja Janice Kostelić
Top 5 izdanja Janice Kostelić: Od nezaboravne haljine do elegantnog kombinezona
sve
