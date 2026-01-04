Tko je buduća snaha Mire Bulja? Već je bila kandidatkinja za visoku funkciju!

Mlada županijska vijećnica MOST-a Pia Cvitković u subotu 10. siječnja postat će snaha sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mire Bulja.
Slavljenički dani Božića i Nove godine nastavit će se i narednih dana u obitelji sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mire Bulja.
Jedan od njegovih sinova Nediljko, poznatiji i kao Neno, oženit će se u subotu 10. siječnja za 25-godišnju Splićanku Piju Cvitković.
Pia Cvitković - 2 Foto: Sasa Buric / CROPIX
Kako je u svibnju 2025. pisao Radio NU, Cvitković je studentica treće godine preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te pripada generaciji koja ne pristaje na status quo. Godinu dana živjela je i u Velikoj Britaniji, a osim političkog angažmana, Pia njeguje i snažnu ljubav prema kulturi i glazbi. Članica je splitskog ansambla "Harmonija disonance", koji njeguje hrvatsku tradicijsku glazbu i kulturnu baštinu.
Od 2022. godine aktivna je članica političke platforme MOST, koju, kako kaže, doživljava kao jedinu snagu u hrvatskom političkom prostoru koja ima stvarnu hrabrost za promjene – na nacionalnoj, lokalnoj i županijskoj razini.
Pia Cvitković - 3 Foto: Sasa Buric / CROPIX
Pia je i Mostova vijećnica u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a na proteklim lokalnim izborima bila je u utrci za dožupanicu, uz bok Mostovu kandidatu za župana i saborskom zastupniku Anti Kujundžiću, a uz to, potpredsjednica je Odbora za statut i poslovnik.
Iako je odrasla u Splitu, Cvitković je duboko povezana s unutrašnjošću županije, njezina obitelj vuče korijene iz Sinjske i Imotske krajine pa iz prve ruke poznaje život i izazove dalmatinskog zaleđa, zbog čega joj je posebno važno da se cijela županija ravnomjerno razvija, a ne da pojedini dijelovi budu trajno zanemareni.
Pia Cvitković - 1 Foto: Sasa Buric / CROPIX
Posebno je osjetljiva na teme vezane uz mlade i obitelji, pa snažno podržava mjere poput proširenja kapaciteta splitske luke, uvođenja brzih brodskih linija prema otocima, ali i stambene politike koje će mladima omogućiti ostanak, bez obzira na mjesto stanovanja, bilo da se radi o centru Splita, otoku ili Zagori.
Miro Bulj - 1 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Miro Bulj Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Miro Bulj Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
"Želim da mladi ne moraju birati između doma i dostojanstvenog života. Da ostanak ovdje ne bude žrtva nego prilika. Pristupačni stanovi, digitalno opremljene škole, bolja zdravstvena skrb i infrastruktura nisu luksuz, to je minimum koji im dugujemo", istaknula je mlada politička, prenosi Radio NU.
Neno i njegov mlađi brat Frano s ocem su bili na biralištu u prosincu 2024., a kako izgleda, pogledajte OVDJE.
Kako je izgledao Buljev stožer kada se pustila jedna pjesma, pogledajte OVDJE.
