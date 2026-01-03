Pobjednica MasterChefa pokazala kako provodi prve dane nove godine!

Nova pobjednica MasterChefa svojim praiteljima javila se na društvenim mrežama uz motivacijsku poruku.

Nakon spektakularnog finala MasterChefa koje joj je donijelo prestižnu titulu pobjednice, Endrina Muqaj novu je godinu započela motivacijski i radno – u teretani.

Na društvenim mrežama podijelila je video iz teretane, uz motivacijsku poruku svim svojim pratiteljima.

Endrina Muqaj Foto: Instagram

''Neka vam novogodišnja odluka ne traje mjesec dana, nego 365 dana u godini. Briga o tijelu je osobna higijena – kao pranje zuba. Perete zube svaki dan, jel' da?'', napisala je Endrina kroz šalu.

Osim laskave titule, najpoznatija TV kuhinja, donijela joj je i prijateljstvo.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

MasterChef finale 2025. - 12 Foto: Nova TV

OVDJE pročitajte veliki intervju s Endrinom, koji je dala za naš portal nakon pobjede u MasterChefu.

Endrina Muqaj i Mario Mihelj Foto: Nova TV

