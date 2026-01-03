Slavna glazbenica zabrinula fanove prizorom iz bolničkog kreveta: ''Novi ožiljak, novi podsjetnik...''

Pink se svojim fanovima javila na društvenim mrežama i otkrila da je operirana te da je operacija bila nužna zbog posljedica višegodišnjih akrobacija, a ne iz estetskih razloga.

U moru blještavila poznatih lica, glazbenica Pink dočekala je Novu godinu daleko od glamura. Umjesto pozornice i šampanjca, novu 2026. dočekala je sama, u bolničkoj sobi.

Na društvenim mrežama obratila se svojim pratiteljima emotivnom objavom, otkrivši što joj je ova godina donijela — i što ostavlja iza sebe.

''Tako sam sretna što mogu reći zbogom ovoj teškoj godini i dočekati onu novu. Sve boli ostavljam u 2025. Iza nas je godina koja je mnogima donijela sve – od razarajućih trenutaka do onih sitno iritantnih. No, usred svega toga, bilo je i toliko ljepote'', napisala je.

Pink Foto: Profimedia

''Imala sam priliku svakog dana ustati iz kreveta i nastaviti sa svojim poslom – poslom voljenja svoje djece i pomaganju im da slijede svoje snove. Pokazivati im da je život avantura – ili možda baš ništa. Voljela sam i smijala se, kuhala i plesala, plakala i vrištala, opraštala i ispričavala se u svoj toj predivnoj zbrci života. Toliko je ljepote u svemu tome. I vjerujem još uvijek ima više dobrih ljudi nego loših'', dodala je.

''Ove godine sam se oprostila od nekih iznimno važnih ljudi, ali i dočekala nove. Ostvarila sam neke snove, ali i proživjela noćne more. Godinu završavam okrećući se sebi, svom tijelu – s poštovanjem, brigom i zahvalnošću. Možda to nije skup face lifting, ali dobivam dva nova, sjajna diska u vratu. Novi ožiljak, novi podsjetnik na to koliko cijenim ovo tijelo i sve što mi omogućuje'', priznala je.

''I dok ovdje sjedim sama u bolničkoj sobi na Staru godinu, dok moja obitelj uživa na snijegu, znam da će 2026. biti bolja – jer sam tako odlučila. Nadam se i molim da svaka osoba može donijeti tu istu odluku. Znam da to nije lako i da to nije svima omogućeno, ali ja ću ove godine raditi na tome da pomognem očuvati pravo na izbor, sreću i slobodu – za sebe i druge'', objasnila je.

Pink Foto: Profimedia

''Hajde da budemo bolji – prema sebi i prema drugima. Da se ne bojimo voditi brigu. Birat ću radost i ostavit ću bol iza sebe. Birat ću pozitivne misli umjesto negativnih. I neću se predati. Vraćam svoju divlju stranu. I nastavit ću tražiti svjetlo, čak i kad me okružuje mrak'', napisala je te objavu zaključila sa lijepim željama svojim pratiteljima u novoj godini.

