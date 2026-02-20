Paula stiže u Survivor: Osobni gubitak naučio ju je koliko je važno cijeniti svaki trenutak

Ne ulazi u Survivor da bi testirala druge, nego sebe. Za Paulu Tomičić ovaj projekt nije televizijska avantura, nego osobni ispit iz izdržljivosti, karaktera i hrabrosti. Cijeli život naviknuta na sport, disciplinu i natjecanje, sada je spremna zamijeniti poznati teren nepredvidivom džunglom – bez komfora, bez sigurnosti i bez garancija. U razgovoru nam je otkrila što ju je potaknulo na prijavu, čega se najviše boji, ali i zašto vjeruje da će, bez obzira na ishod, iz Survivora izaći kao pobjednica.

Ne želi gledati tuđe avanture – želi živjeti svoju. Upravo tom mišlju Paula Tomičić odlučila je napraviti iskorak i prijaviti se u novu sezonu Survivora. Sport joj je, kaže, oduvijek bio način života, a natjecanje nešto što joj teče kroz vene. Odluka da se prijavi nije bila impuls, nego svjestan korak prema izazovu koji testira granice.

''Presudni trenutak mi je onaj kad sam shvatila da ne želim gledati tuđu avanturu s kauča nego živjeti svoju. Kao netko tko je cijeli život u sportu, natjecanje mi je u krvi. Survivor za mene nije samo show, nego poligon za pomicanje vlastitih granica. Volim ekstremno, volim izazove i volim dokazati sebi da mogu više. Prijavila sam se jer vjerujem da se snovi ne gledaju, oni se osvajaju'', kaže Paula.

U Survivor ne ulazi s očekivanjem slave, nego promjene. Za nju je to prilika za unutarnji reset i suočavanje sa sobom bez komfora na koji smo navikli.

Paula Tomičić, Survivor - 2 Foto: Nova TV

''Od Survivora očekujem pravu, unutarnju promjenu. Želim izaći iz toga kao bolja verzija sebe. Bez hrane, bez komfora, bez struje… sigurna sam da zdravlje postaje najveće bogatstvo. U šumi shvatiš koliko je svaki zalogaj privilegija, koliko je čaša vode luksuz i koliko je tijelo zapravo krhko. Vjerujem da ću izaći jača, svjesnija i spremna tu promjenu živjeti i dijeliti s drugima'', priča nam.

Kada govori o svojim prednostima, ističe mentalnu snagu i pozitivan stav – ono što često odlučuje pobjednika i prije završnog poligona.

''Moja najveća prednost je to što sam pozitivna i ne odustajem lako. Čak i kad je teško, pokušavam zadržati dobru energiju i motivirati ljude oko sebe. Mislim da je u Survivoru pola pobjede ostati mentalno jak. Najveća slabost mi je to što ponekad previše vjerujem ljudima. Volim vidjeti dobro u svima, ali svjesna sam da je ovo igra i da ću morati biti malo opreznijia''.

Glad, neispavanost i pritisak – za neke su to razlozi za odustajanje. Za Paulu su okidač.

''Kad sam gladna, neispavana i pod pritiskom postajem još veći borac. Što je situacija teža to se u meni probudi inat i želja da dokažem sebi da mogu više. Izazovi me ne slome nego me motiviraju da dam svoj maksimum. Upravo u najtežim trenucima pokažem koliko sam jaka i koliko sam spremna boriti se do kraja''.

Mentalnu čvrstoću, kaže, nije izgradila preko noći.

''Život me već naučio nositi se s teškim situacijama. Prošla sam izazove koji su me mentalno ojačali i zato vjerujem da sam spremna za ovakav test i psihički i fizički''.

Jedan od najtežih trenutaka bio je osobni gubitak koji ju je trajno obilježio.

''Najteže mi je bilo kad mi je pas Buena koja je već 14 godina bila član obitelji uginula od bolesti. Taj gubitak me naučio koliko je važno cijeniti svaki trenutak s voljenima i oblikovao me u jaču i zahvalniju osobu''.

Paula Tomičić, Survivor - 5 Foto: Privatan album

Iako je natjecateljica, u igru ne ulazi kao solo igrač. Dugogodišnje iskustvo u rukometu oblikovalo ju je kao timsku osobu.

''Smatram se prvenstveno timskim igračem jer sam dugo igrala rukomet i bila golmanica. Iako sam u toj poziciji odgovorna za sebe i često morala donositi brze odluke, uvijek sam radila za dobrobit cijelog tima. Dakle, mogu biti i vođa kad je potrebno, ali najviše uživam u suradnji i podršci unutar tima''.

Ipak, svjesna je da Survivor traži i teške odluke.

''Teško mi je okrenuti leđa nekome jer volim pomagatii uvijek bit za nekog tu, ali znam da je u ovoj igri važno biti realan i donositi prave odluke''.

Paula Tomičić, Survivor - 4 Foto: Privatan album

Najviše je pogađaju nepravda i laž, dok je osvajaju iskrenost i humor.

''Iz takta me najbrže izbace nepravda i laž. S druge strane, najviše me privuku iskrene, dobre i zanimljive osobe. One koje imaju smisao za humor i s kojima se mogu povezati''.

Kada je pitamo koja ju je odluka najviše promijenila, odgovara bez zadrške – upravo ova.

''Mislim da će životna odluka koja me najviše promijenila biti upravo ova. Sigurna sam da ću bez obzira na ishod, izaći kao pobjednik. Već sada osjećam da ću biti sretna što ću naučiti nešto što ću moći primijeniti u životu i u svojoj budućnosti''.

Najveći strah nije vezan uz glad ni fizičku bol.

Paula Tomičić, Survivor - 6 Foto: Privatan album

''Moj najveći strah je gubiti poene i ne pomoći ekipi da osvoji nagradu i zajednički obrok. Ovo je prvi put da sudjelujem u nečemu ovakvom, ali obećavam dati ću sve od sebe da takvih trenutaka bude što manje''.

Ne dopušta da je definiraju tuđa mišljenja.

''Ne postoji etiketa koja bi me definirala. Vjerujem da smo svi krojači svoje budućnosti, a ja sam kroz život pažljivo birala svoje korake. To je ono što me oblikovalo, ne tuđa mišljenja''.

Sport je njezin svakodnevni ritam.

''U cijeli moj život uključen je sport kao što su rukomet, nogomet, košarka… Svaki dan mi je kao ringišpil: uvijek se nešto događa, stalno je akcija. Moj život već jest svojevrsni “survivor”, samo što na kraju puta ne gađam loptama, štapovima i drugim rekvizitima''.

Paula Tomičić, Survivor - 7 Foto: Privatan album

Najbliži su, priznaje, od početka vjerovali u nju.

''Moji su mi uvijek govorili da sam stvorena za ovo i da bih se trebala prijaviti, a kad sam se prijavila na casting i prošla sve castinge nisu vjerovali da stvarno idem tamo… a na kraju su bili presretni što ove godine neću samo gledati svoje snove s malog ekrana, nego ću ih i živjeti te ispisivati svoju priču'', kaže nam.

Najveća snaga dolazi iz obitelji.

''Moja najveća podrška su mama i tata. S tatom volim provoditi vrijeme, praviti se da sam ja jača od njega i pomagati mu u raznim kućnim poslovima… od cijepanja drva, betoniranja garaže, popravaka auta do montiranja svega što zatreba. S majkom imam poseban prijateljski odnos; mogu joj reći sve, uvijek je uz mene, uvijek je u pravu i daje najbolje savjete. Ona mi je moja “forever” najbolja prijateljica''.

A prvi dojam? Često vara.

Paula Tomičić, Survivor - 6 Foto: Privatan album

''Ljudi me na prvi dojam često pogrešno procijene. Misle da sam ljuta na cijeli svijet, a zapravo sam jedna od najsretnijih osoba koju možete upoznati. Osmijeh je stalni gost kod mene'', govori Paula, dodajući kako ljudi možda procijene da je umišljena, ali je zapravo osoba koja teško prima komplimente i odmah se zacrveni kao paprika.

''Također misle da sam bezosjećajna i hladna osoba, a zapravo iza te ''ljute Paule'' je prava kamilica'', poručuje.

