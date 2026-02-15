Marko Bošnjak vratio se na Doru i u finalu izveo eurovizijski hit bradate žene koju svi pamte!

Finalna večer ovogodišnje Dore donijela je posebno iznenađenje za gledatelje – na pozornicu se vratio prošlogodišnji pobjednik Marko Bošnjak.

Prošlogodišnji pobjednik Dore, Marko Bošnjak, vratio se na pozornicu omiljenog domaćeg glazbenog natjecanja – ovoga puta u ulozi posebnog gosta finalne večeri.

Njegov nastup otvorio je finalnu večer, a Marko je najprije izveo svoju pobjedničku pjesmu ''Poison Cake'', s kojom je prošle godine osvojio Doru, no u potpuno drugačijem, mirnijem i emotivnijem aranžmanu.

Marko Bošnjak Foto: Afp

Intimnija verzija pjesme dodatno je naglasila njegovu vokalnu interpretaciju i donijela novu dimenziju hitu koji je obilježio prošlogodišnje izdanje natjecanja.

Nakon toga uslijedilo je pravo iznenađenje – Marko je izveo veliki eurovizijski hit ''Rise Like a Phoenix'', pjesmu kojom je Conchita Wurst pobijedila na Eurosongu 2014. godine. Moćna balada, poznata po snažnoj poruci i zahtjevnoj vokalnoj izvedbi, savršeno se uklopila u Markov glazbeni senzibilitet.

Marko Bošnjak Foto: Profimedia

Društvene mreže već su pune komentara na njegov nastup.

We start with a handover performance by Marko Bošnjak, who won last year, with a pretty lyrical ballad version of his song. Now, that was a nice surprise to open the show with. 🥺🥺 #Dora2026 — Minnie |🇧🇦🇲🇪🇷🇸🇳🇴🏳️‍🌈✨️ (@MinnieThePotato) February 15, 2026

oh this version is so much better! #Dora2026 — Jackie Collins Existential Question Time (@CabbageGrrl) February 15, 2026

Nothing changed, marko still sounds off #dora2026 — Croatian Sensation (@AnamariaSkaro) February 15, 2026

Why is marko bošnijak singing rise like a phoenix #Dora2026 — Szymon 🇵🇱🌻 | 🇱🇹🇺🇦 (@Deganti__Zemele) February 15, 2026

Marko Bošnjak is opening the show with an acoustic version of "Poison Cake"... It ain't much better in this version either, if you ask me...#poisoncake #dora #dora2026 pic.twitter.com/p02EHunRl3 — ESCBubble (@escbubble) February 15, 2026

marko bosnjak is and will always remain the most talented and pretty thing to ever step on Eurovision stage #dora2026 — Ronnie 🇩🇰 (@R0nn1eeee) February 15, 2026

Sve o finalnoj večeri Dore pratite OVDJE.

Marko Bošnjak - 2 Foto: Jordy Brada/PR

