Evo koji će posebni gosti zapjevati na Dori, gledatelje čeka prava nostalgija

Uz natjecatelje na Dori, gledatelje ispred malih ekrana očekuju i druga poznata glazbena imena.

Večeras počinje 27. izdanje Dore, natjecanja na kojem Hrvatska bira svog predstavnika za Pjesmu Eurovizije. U prvom polufinalu predstavit će se 12 izvođača sa svojim pjesmama.

Uz natjecateljski dio, pripremljen je i prigodan glazbeni program koji će dodatno upotpuniti večer i gledateljima ponuditi još nekoliko zanimljivih nastupa, piše HRT.

Pogledaji ovo Celebrity Srceparajući oproštaj supruge zvijezde ''Dawson’s Creeka'': ''Posljednje dane dočekao je hrabro...''

U prvom polufinalu na velikoj pozornici zapjevat će Danijela Martinović, koja je Hrvatsku dvaput predstavljala na Eurosongu.

Nastup Danijele Martinović - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Svoj prvi veliki eurovizijski nastup imala je 1995. godine kada je u Irskoj, zajedno s grupom Magazin i opernom pjevačicom Lidijom Horvat Dunjko, predstavljala Hrvatsku s pjesmom ''Nostalgija''. Osvojili su 6. mjesto. Tri godine kasnije ponovno je stala na eurovizijsku pozornicu. S pjesmom ''Neka mi ne svane'' završila je na visokom 5. mjestu.

Pogledaji ovo Celebrity Kako glasati na Dori? U finalu je jedna stvar drugačija nego u polufinalnim večerima

U drugoj polufinalnoj večeri gledatelje će zabavljati i Luka Nižetić, kojega smo čak pet puta imali priliku vidjeti na Dori.

Luka Nižetić - 3 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Završnu večer Dore 2026. otvara prošlogodišnji pobjednik Marko Bošnjak.

Marko Bošnjak Foto: Afp

Neposredno prije proglašenja pobjednika, publiku će dodatno zabaviti Tonči Huljić i Magazin, koji će svojim izlaskom na pozornicu zaokružiti glazbeni dio programa uoči objave konačnih rezultata.

Grupa Magazin Foto: Livio Andrijic / CROPIX

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Ljubavna priča završila je prerano, iza legendarnog glumca ostala je supruga sa šestero maloljetne djece

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Sandi Cenov javno zahvalio bližnjima i supruzi na njihov veliki dan: ''Život mi je uspio''

Pogledaji ovo Celebrity Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa: Čak 316 puta spomenuo je ovu riječ