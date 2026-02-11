Posljednji intervju preminule zvijezde Dawson's Creeka: Zbog njegovih riječi teško je suzdržati suze

U jednom od svojih posljednjih televizijskih intervjua, James Van Der Beek otvoreno je i potresno govorio o borbi s rakom, ne sluteći da će njegove riječi, izgovorene samo dva mjeseca prije smrti, danas imati još snažniji i tužniji odjek.

Svijet televizije oprašta se od Jamesa Van Der Beeka, zvijezde kultne serije ''Dawson’s Creek'', koji je preminuo u 49. godini života, tri godine nakon dijagnoze kolorektalnog raka.

Glumac je do samog kraja zadržao nevjerojatnu dozu optimizma i snage, a njegove posljednje javne izjave danas zvuče još potresnije.

Van Der Beek posljednji se put pojavio u prosincu 2025. u televizijskom intervjuu iz svog doma s Craigom Melvinom u emisiji ''Today''. Govorio je otvoreno o svojoj borbi, ne skrivajući emocije, ali ni vjeru u život.

''Osjećam se puno, puno bolje nego prije nekoliko mjeseci. Ovo je bilo dulje putovanje nego što sam ikada mislio da će biti. Zahtjevalo je više od mene — više strpljenja, više discipline, više snage nego što sam znao da imam. Znao sam da sam snažan — nisam znao da sam ovoliko snažan. Ali osjećam se dobro.''

Godine 2023. odlučio je napraviti kolonoskopiju jer je osjećao da nešto nije u redu s njegovim tijelom, iako simptomi nisu djelovali alarmantno. Nakon zahvata, dok se još oporavljao od anestezije, liječnik mu je priopćio da ima kolorektalni rak u trećem stadiju.

Šok koji je uslijedio opisao je bez zadrške: ''Bio sam u šoku. Stvarno mislim da nisam znao što učiniti. Nije znala ni moja supruga. Vozili smo se kući u tišini. Dio mene htio je paničariti. Dio mene htio je potpuno izgubiti kontrolu. Ali onda je drugi dio mog mozga rekao: 'Još ne znaš dovoljno.'''

Unatoč strahu, vrlo rano je odlučio da neće dopustiti da ga bolest definira.

''Jedna od stvari u kojima sam imao sreće bila je ta da sam, kad sam čuo vijest, pomislio: ‘Ovo će biti najbolja stvar koja mi se ikad dogodila’. Imao sam mali glas u glavi koji je rekao: ‘Napravit ćeš promjene u svom životu koje nikada, ali baš nikada ne bi napravio bez ovako ozbiljne dijagnoze, i to će tvom životu dodati zdrave, sretne godine.’''

U studenom 2024. javno je podijelio vijest o bolesti u intervjuu za People te postao snažan zagovornik ranog otkrivanja za rak debelog crijeva. Isticao je koliko je važno testirati se na vrijeme, čak i bez izraženih simptoma.

Posebno emotivno govorio je o tome kako su on i supruga Kimberly razgovarali s njihovo šestero djece.

''Djeca znaju kada nešto nije u redu. Znaju ako si bolestan. Znaju da se ne osjećaš dobro. Znaju ako te boli. Njihov zahtjev prema meni, posebno starijih, bio je: 'Samo budi iskren s nama. Želimo znati.'''

Kao otac, teško je podnosio pomisao da ga djeca vide ranjivog.

''Koliko god sam ih htio zaštititi od toga da me vide u boli ili stresu, htio sam biti Superman, Super tata. Shvatiš da otpornost nije samo nešto što oni imaju i što mogu izgraditi, nego je to najbolja stvar za njih.''

U najtežim trenucima najveća podrška bila mu je supruga. O njezinoj snazi i požrtvovnosti govorio je s dubokom zahvalnošću:

''Ne bih bio živ da nije bilo moje supruge. Istupila je kao njegovateljica, kao medicinska sestra, kao glava kućanstva.''

Rak mu je, kako je tada rekao, promijenio pogled na život i naučio ga usporiti.

''Mislim da prije nisam znao što znači usporiti. Nisam znao što znači stvarno paziti na sve što jedem, sve što unosim u svoje tijelo.''

Nažalost, njegova borba završila je prerano. Iza Jamesa Van Der Beeka ostala je obitelj, brojni prijatelji i obožavatelji koji će ga pamtiti ne samo po ulozi Dawsona Leeryja, već i po hrabrosti, iskrenosti i dostojanstvu s kojim je govorio o svojoj bolesti.

