Pjevač Parnog valjka raspričao se o najljepšoj životnoj ulozi: ''Veliki je zaljubljenik u glazbu''

Početkom siječnja pjevač Parnog Valjka Igor Drvenkar postao je otac djevojčice Lire. Ta ga uloga toliko ispunjava da ne zna kako će se uskoro odvojiti od malene i partnerice More, kada nastavlja turneju s Parnim valjkom. Prva postaja za Dan zaljubljenih bit će Zadar, iz kojeg je Igorovo putovanje s Valjkom i počelo. Sve detalje podijelio je s našom Mateom Slogar za IN magazin.

Kada je krajem godine u rasprodanoj Areni Zagreb stao pred gotovo 20 000 ljudi mislio je da će mu srce iskočiti iz grudi. Dječački san - pjevati pred prepunom dvoranom, u kojoj svi u glas znaju riječi pjesama kultnog hrvatskog benda - za Igora je postao stvarnost.

''Arena na kraju godine je pocrtala taj neki period koji smo prošli i otvarali smo s pjesmom Ljubavna i već u prvom versu kad sam istrčao na pozornicu, to je bila tako tanka granica da mi ne poteknu suze jer emocije su prštale na sve strane'', priznaje Igor Drvenkar.

In Magazin: Igor Drvenkar - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Turneju 50 Parni Valjak nastavlja i u 2026. i to već ovog vikenda - na Dan zaljubljenih.



''Zadar nam je sada prvi s kojim otvaramo ovu 2026. Postao je na neki način tradicija jer moj prvi koncert s Parnim Valjkom je bio baš tamo, u tom dragom nam Arsenalu''.

Bilo je to 2023. a sjećanja na taj dan još su živa.

''Tri dana prije ni poslije nisam spavao od adrenalina, stresa, uzbuđenja svih koktela emocija. Parni valjak dolazi s nekim drugim čovjekom tada nakon 47 godina kome to ne bi bilo čudno, ali podrška publike je bila divna i iz koncerta u koncert je sve bolje i mislim da ne mogu biti zahvalniji''.

Koncert koji predstoji bit će prvi trenutak kada će se Igor odvojiti od kćerkice Lire koju je s partnericom Norom dobio početkom siječnja. Na porođaju je prisustvovao, a ime djevojčice nametnulo se samo od sebe.

''Nora je također jedan velik zaljubljenik u glazbu i sve oko nas je doma glazbeno pa je i naš pas Melody pa je nekako bilo prirodno da će nam dijete bit lira. Možda da je došlo prvo dijete prije psa možda bi se zvalo Melody''.

In Magazin: Igor Drvenkar - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Malenoj je svirao dok je još bila u trbuhu, a nije propuštala ni koncerte.

''Pošto je bila na puno koncerata u trbuhu, pratim koje pjesme favorizira i jedna od njezinih uspavanki je Gledam je dok spava. I to mi je baš nekako drago. Umiruje ju zvuk gitare i to baš električne i to onaj pošteni rokerski drive, nema tu malo nježnosti, naravno uz kontroliranu glasnoću'', priča nam.



Povezanost s njegovom odabranicom, Splićkom Norom, sada je još veća, a nakon što je vidio što žena mora proći kako bi na svijet donijela novi život, nosio bi je do kraja života kao kao vode na dlanu.



''Uvijek je teško u životu naletit na nekog tko dijeli apsolutne svaka mišljenja ista, i ona i ja smo blizanci u horoskopu. Blizanci su poznati po tome da ne mogu donositi neke odluke ovo ili ono. Mi često bacamo novčić - šta ćemo danas jest. Stopili smo se u razmišljanjima, karakterima, oboje smo introverti bez obzira na to čime se ja bavim, volim tu samoću i poštujemo tu jedno drugo''.

In Magazin: Igor Drvenkar - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Igor ne krije da je romantičan u vezi.



''Mislim da se ljubav pokazuje svaki dan na razne načine, prvenstveno kroz djela jer svi mi možemo pričati lijepe stvari, ali ako ih ne pokazujemo ništa ne vrijede. Cvijeće i ja volim jako da stoji u stanu, tako da je to redovita tjedna tradicija čim vidim da malo uvene odmah pravac cvjećarna''.

Koliko je uloga oca zahtjevna, toliko je bilo zahtjevno i opravdati mjesto na koje je došao u Parnom valjku, čija radna etika ga je oduševila.

''Proba svaki dan, to kad sam ušao u bend mi nije bilo jasno je l' to rade zbog mene ili i inače. Onda kad sam prilčo s Preksijem, onda je rekao uvijek kad bi krenula turneja nalazili smo se 2-3 tjedna prije i svaki dan radili. Njihova strast u očima ta želja za svirkom je definitivno u meni prevagnulo odluku da želim biti dio te priče i dio te ekipe''.

Zato je jasno zbog čega je Parni valjak jedan od najjačih hrvatskih bendova čija slava ne jenjava.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

