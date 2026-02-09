Pjeva Rozgu, Magazin i Psihomodo Pop: Upoznajte Filipinku zaljubljenu u hrvatsku glazbu!

Za nju mikrofon nije rekvizit, nego most prema novom životu. 28-godišnja Camille je prije tri godine stigla s Filipina, a danas u Zagrebu gradi svoju priču. Što ju je dovelo u Lijepu Našu, što obožava, a što joj je kulturološki šok te koje hrvatske pjesme najradije pjeva, otkriva naša Jelena Prpoš za IN magazin.

Nisu ovoj Filipinki karaoke samo omiljena razonoda, već pjevajući pjesme iz svih krajeva Lijepe Naše, lakše svladava i hrvatski jezik. No i postaje dio društva, uči o popularnoj kulturi te raspjevanim stihovima stječe brojne simpatije putem društvenih mreža, ali i uživo.



''Volim karaoke barove jer ljudi pjevaju domaće pjesme oko ponoći, nekad sam naučila pjesmu 365, crna ženo, takve pjesme. Možda ću sljedeće pjevati ''Vrapci i komarci'' kada ću ići ponovno na karaoke'', govori Camille.



Uz svakodnevno slušanje hrvatske glazbe, Camille se ovdašnjem stanovništvu želi približiti i hranom. Omiljeni su joj ćevapi i hobotnica ispod peke, a naučila je kuhati i domaću juhu. A još jedno omiljeno mjesto za upoznavanje Zagrepčana, ali i razgovor na englesko-hrvatskom jest tržnica Dolac.



Njezina priča nije mnogo drugačija od brojnih drugih koji su u Hrvatskoj odlučili potražiti sreću i bolji život. Prvo u Biograd na Moru, a potom i Zagreb, stigla je trbuhom za kruhom.



''Plaće na Filipinima su tri puta manje nego ovdje, mnogi ljudi kao ja morali su krenuti od nule ovdje. I to je dobro, tada počinješ novi život'', govori.



U taj novi život, ovoj profesorici engleskog jezika ušli su novi prijatelji, zbog kojih se osjeća prihvaćenom i koji joj umanjuju nostalgiju za obitelji koja je ostala na Filipinima.



I uistinu, većina je srdačna prema njoj, no tu su i pojedinci koji je negativno komentiraju. Posebice na društvenim mrežama.



''Hrvatska Hrvatima, ok, poštujem, ali dvije su strane priče. Hrvati se boje da će biti manjina, ali mi moramo raditi, pomoći svojoj obitelji i zemlji'', govori Camille.



Društvene mreže Camille ili po naški, kako si sama govori, Mala Kamilica, koristi kako bi Hrvatsku približila strancima. Opisuje običaje, navike, svakodnevicu i sve to koristeći se prepoznatljivim hrvatskim izrazima i poštapalicama.

Najveći kulturološki šok ovdje joj je bila količina luka koje se koristi u kuhanju, činjenica da Hrvati vole biti preplanuli, ali i kultura ispijanja kave.''Lagano, malo po malo, polako'', govori.Za sretan život, smatra Camille, važno je postići ravnotežu između privatnog i poslovnog. A ova je Filipinka u Hrvatskoj postala i strastvena ljubiteljica sporta.''Volim gledati HNL, PREMIER liga, iako sam iz Zagreba, podupirem klub iz Splita. Pratim igrače'', kaže nam.Prati ova simpatična dama i ostale vijesti iz svoje druge domovine, zemlje u kojoj želi i ostati. Jer Hrvatska joj je dala priliku, a ona joj uzvraća trudom, poštovanjem i sve glasnijom pjesmom na hrvatskom jeziku.

