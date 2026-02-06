Upoznajte Slavonca koji je motorna ulja zamijenio lakovima, gelovima i šljokicama!

Muškarci u kozmetičkim salonima još su uvijek rijetkost. Jedan od njih dolazi iz Đakova, a iza sebe ima potpuno drugačiju karijeru. Što ga je potaknulo na promjenu zanimanja i kako danas izgleda njegov radni dan, saznao je Marko Štefanac.

Nekada je popravljao motore i mjenjače, a danas uređuje nokte i bira nijanse laka. Josip je četiri godine radio kao automehaničar, a danas radi u kozmetičkom salonu svoje supruge. I ne, nije šala.

"Nikada nisam razmišljao o tom poslu, da ja budem, ajmo reći, kozmetičar, ali kako sam odlučio predložiti ženi da napravimo neki obiteljski posao, mogu reći da sam sretan i ispunjen. Radimo zajedno, trudimo se, ulažemo... slatka je to borba", rekao je Josip.

Josip Turnjak - 1 Foto: In Magazin

Otac je dvoje djece, a upravo ga je želja za mirnijim obiteljskim životom potaknula na ovu, za mnoge, neobičnu promjenu.

"Nakon otkaza, dok sam bio kod kuće, gledao sam koliko se supruga muči oko salona – termini, roba, materijali, usklađivanje klijenata, otkazivanja. Uz djecu je to bilo jako teško. Otkad sam joj se pridružio, sve je puno lakše", rekao je Josip.

Motorna ulja, cilindre i kočnice zamijenile su rašpe, gelovi i šljokice.

"Đurđice, kumice, kakve ćemo noktiće danas?", rekao je Josip.

Josip Turnjak - 4 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove

"Ovaj put ostavi dužinu i oblik, ali htjela bih neku neutralnu boju", rekla je Đurđa.

U gradu u kojem je nekad bio poznat po, kako kaže, "najprljavijim rukama", danas ga brojne žene prihvaćaju bez ikakvih predrasuda.

"Kad su dolazile, nisu znale da ću ja raditi. Očekivale su neku curu. Kad sam ja sjeo za stol, sve su se šokirale, zagrlile me i rekle: 'Pa svaka čast, ovo je predivno.' Reakcije su bile stvarno jako lijepe", rekao je Josip.

Josipova priča brzo se proširila gradom, pa nisu izostali ni komentari.

"Ne mogu reći da sam čuo neke tračeve, ali sam se jednom u šali našalio da je uvjet da ostanem u braku bio da radim ovaj posao. Neki su to krivo shvatili, što naravno nije istina", rekao je Josip.

Prvi radni dani bili su puni stresa i učenja, a otkrio nam je i što mu je bilo najteže.

"Najteže mi je bilo zapamtiti redoslijed – kad što ide, koliko čega, koliko gela, kako turpijati. Turpijanje mi je bilo najteže, da ne oštetim kožicu i da ne bi bilo krvi. Ali s vremenom ide sve brže, bolje i preciznije", rekao je Josip.

"Trudi se, kad nešto ne zna pita me i stvarno mogu reći – sve pohvale", rekla je Josipova supruga Marija.

Josip Turnjak - 5 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Mariah Carey otvorila Zimske olimpijske igre u očaravajućoj kreaciji, pjevala je na talijanskom

Iako je tek zakoračio u svijet ljepote, brzo je shvatio da je rad sa ženama poseban izazov.

"Najluđe mi je kad klijentica kaže: 'Ne znam što bih s noktima, ne znam oblik, ne znam boju.' Gleda sve moguće nijanse i onda mene pita što mi se sviđa", rekao je Josip.

I dok većina bira crvenu i neutralne tonove...

"Meni je najdraža bijela boja. Možda zvuči smiješno, ali ja sam ljubitelj bijele. Istina, ide više ljeti. Volim i kad ima malo šljokica, barem na jednom prstu, ako klijentica ne želi na svima", rekao je Josip.

Danas Josip i supruga zajedno rade na novim poslovnim idejama. A ova obiteljska priča pokazuje da promjena, i kad djeluje neobično, može donijeti više nego što smo ikada planirali.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Zlatna Hrvatica u sasvim novoj ulozi: Nakon medenog mjeseca iznenadila je pratitelje

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Sin predsjednika Milanovića prošao je kroz operaciju kuka, poznati su detalji