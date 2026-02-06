Razgovarali smo s velikim turskim zvijezdama: Vodimo vas u Istanbul na set serije ''Tajne prošlosti!''

Vodimo vas u Istanbul i to na set serije ''Tajne prošlosti''. Razgovarali smo s velikim turskim zvijezdama, glavnim glumcima, a iz prve ruke naša se Julija Bačić Barać uvjerila u raskoš vila i lokacija na kojima se snima. Što su nam o ''Tajnama prošlosti'' otkrili glavni protagonisti, pogledajte u idućim minutama.

Obiteljske tajne, izdaja i sudbinski susreti – sve to gledatelji Nove TV od početka siječnja gledaju u hit-seriji „Tajne prošlosti“. Mnoge je radnja ove turske serije prikovala uz male ekrane, a sjajna atmosfera vlada i na setu serije, u što smo se uvjerili iz prve ruke.

Popularni turski glumac Murat Yildirim utjelovio je lik Serhata, naizgled snažnog i uspješnog muškarca koji izgrađuje sliku besprijekornog oca i supruga.

''Serhat je osoba koja pridaje velik značaj ljubavi i obiteljskim vrijednostima. Radišan je i iskren, što je u današnje vrijeme najvažnije. Iskren je i voljene osobe važnije su mu od njega samog.''

Serhat saznaje da njegova supruga Berrak već godinama skriva veliku tajnu. Ima još jedno dijete. Kćer po imenu Kader, koju glumi malena Yade Arajidži, kojoj jednako dobro leže i dijalozi i neverbalne scene.

''Više volim osjećaje, volim glumiti emotivne scene. One utječu i na moj stvarni život, a i pomažu mi da poboljšam glumu u projektu ''Tajne prošlosti''.''

Ovoj petogodišnjakinji neobično je samu sebe vidjeti na TV-u.

''Malo je čudno, miješaju mi se osjećaji. Obično se gledam samo u ogledalu. Bila sam jako uzbuđena kad sam se prvi put vidjela na televiziji. Bio je to neobičan osjećaj, kao da su mi leptirići u trbuhu.''

Još jedan važan lik igra popularna glumica Cemre Baysel. Ona je u ovoj seriji Zeynep, koja Serhatu pomaže rasvijetliti prošlost, a između njih se razvija i emocionalna povezanost.

''Zeynep mogu opisati na sljedeći način. Vrlo je savjesna, pametna, nesebična i požrtvovna žena. Kad se to sve zbroji, dobivamo lika koji je kao jedan od nas, iz naroda. Smatram da je upravo to razlog zašto ljudi s užitkom gledaju taj lik.''

Što je zajedničko Cemre i Zeynep?

''I ja sam jako požrtvovna i direktna. Imamo sličnosti, i zato što je sam lik tako napisan, i zato što mu ja dodajem nešto svoje dok glumim.''

U raskošnim vilama odvija se snimanje serije, a u njima smo i mi snimali ove intervjue.

''Tajne prošlosti'' serija je koja je doživjela međunarodni uspjeh – gleda se u više od 20 država. U njezinu popularnost uvjerili su se i sami glumci.

''Jako mi je drago zbog toga. Oko Božića i Nove godine išla sam u London i pozdravljali su me ljudi iz svih zemalja i kultura, to me zbilja usrećilo. Činjenica da je nešto što mi ovdje snimamo toliko popularno u inozemstvu istovremeno me obradovala i iznenadila. Mi ne znamo što se događa izvan seta ni koliko su ljudi upoznati s nama, ali kad tako izađem među ljude, shvatim da radimo nešto veliko'', kaže Cemre.

''Ako vam se sviđaju naše nove epizode, hvala puno na potpori. Dat ću vam savjet ako želite postati glumci. Radite, čitajte i dajte sve od sebe'', zaključuje Yade.

