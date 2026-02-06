Severina podijelila niz upečatljivih izdanja u crvenom, znate li kojim povodom?

Severina je povodom važnog dana poslala snažnu poruku podrške ženama, objavivši niz fotografija u simboličnim crvenim haljinama.

Poznata hrvatska pjevačica Severina povodom obilježavanja Dana crvenih haljina, na svom je Instagram profilu objavila seriju fotografija na kojima pozira u različitim crvenim haljinama – od elegantnih modnih izdanja do upečatljivih scenskih toaleta.

U emotivnoj objavi Severina je istaknula kako je cilj ove globalne inicijative podizanje svijesti o moždanom udaru kod žena, zdravstvenom problemu koji se često zanemaruje. Crvena haljina simbolizira zdravlje, život i energiju, ali i upozorenje da se o zdravlju treba brinuti aktivno i svakodnevno.

Pjevačica je svoje pratitelje i kolegice pozvala da se pridruže kampanji te podijele vlastite fotografije u crvenom uz poruku podrške. Severina je u opisu naglasila važnost brige o zdravlju žena te ohrabrila sve da nose crvenu kao simbol solidarnosti i svijesti.

"Danas na svojim Instagramima, Facebook-cima, (...), pronađite fotografiju u crvenoj haljini i objavite je... Dan crvenih haljina globalna je inicijativa posvećena podizanju svijesti o moždanom udaru kod žena. Zaštitni znak kampanje je crvena haljina - haljina kao univerzalni simbol žene, a crvena boja kao simbol zdravlja, života i energije, ali i upozorenja", napisala je Severina.

Njene fotografije već su prikupile brojne lajkove i komentare obožavatelja, koji se dive ne samo stilskim izdanjima, već i poruci koju nosi ovaj potez, a brojni su se pridružili inicijativi te svoje fotografije dijele i ostale poznate dame.

Crveno su danas odjenule i zastupnice u Saboru. Fotografije pogledajte OVDJE.

