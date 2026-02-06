Pretraži
Potpuno drugi čovjek! Evo što se zaista krije iza šokantnih fotografija Johnyja Deppa

Piše E.G., Danas @ 14:21 Celebrity komentari
Johnny Depp Johnny Depp Foto: Profimedia

Johnny Depp posljednjih godina se pokušava vratiti u svijet Hollywooda, a sada to pokušava transformacijom u Ebenezera Scroogea.

Johnny Depp neprepoznatljiv za ulogu Ebenezera Scroogea
Vijest koja je razveselila publiku: Vanna ponovno dolazi u Lisinski!
najavila koncert
Ivica Zubac otkrio ime kćeri
"Zovi to čarolijom..."
Meghan Markle iznenadila princa Harryja čokoladom
oduševila fanove
Oglasila se kći reperske zvijezde nakon smrti svog 10-mjesečnog djeteta
strašan gubitak
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri
''Ne očekujte...''
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu
"samo jako"
Kako izgleda partner Milice Todorović?
krio se devet mjeseci
Osporena odluka Karla Lagerfelda
oko 200 milijuna eura
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša
"Ako ne znaš..."
"Ako ne znaš..."
kratko i jasno
"samo jako"
oglasio se
vijesti
U Nišu ubijena žena: Ostavila dijete u školi, napadač ju je dočekao na povratku
potraga za ubojicom
Veliki požar u istraživačkom institutu GSI u Darmstadtu
U NJEMAČKOJ
Mile Kekin: Plenković je u pravu
BRZI ODGOVOR
show
''Ne očekujte...''
"samo jako"
krio se devet mjeseci
zdravlje
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Po preporuci nutricionistice
Imate povišen tlak, šećer ili kolesterol? Svaki dodatni sat ovoga dnevno može smanjiti rizik od smrti i do 20 %!
Znanstvenici otkrili
Zamjenjuje li masturbacija seks u vezama?
Ovo kaže znanost
zabava
Ove sijamske blizanke osvojile su Instagram, no neki su uočili bizarnu istinu o ženama
Zanimljivo
Stavio kanalizacijsku vodu u staklenku i ostao šokiran onim što se pojavilo kasnije
Zanimljivo
Ovako influenceri izgledaju dok se snimaju, bizarni prizori nasmijali promatrače
Što to izvode?
tech
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Više od refleksa
Ova eksperimentalna tableta smanjuje kolesterol u krvi za čak 60 posto
Rezultat novog istraživanja
Što im je to trebalo? Automobilski div uveo pretplatu za grijanja sjedala pa se sad posuli pepelom
Na udaru kritika
sport
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
kakav posao!
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
traže njegov profil
tv
Kumovi: Njihova ljubav je neupitna, ali ponos bi ih mogao zauvijek razdvojiti
KUMOVI
IN Magazin: Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
U dobru i zlu: Čini se da je tek sad počela shvaćati u kakvoj je zapravo opasnosti
U DOBRU I ZLU
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Vodič za preživljavanje: gdje na kupanje s djecom usred zime u blizini Zagreba
Tko preživi, pričat će
novac
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Nakon spajanja tvrtki
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Svi ga znamo
Najveći proizvođač automobila na svijetu ima novog šefa: Tko je on i zašto je smijenjen prethodnik
Borba za vrh
lifestyle
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
Ulična moda Zadar u najlonkama s uzorkom i visokim čizmama
Petica za stil
Cipele za proljeće 2026. godine
Najveći trendovi
sve
Zna se i kad je ždrijeb
kakav posao!
traže njegov profil
