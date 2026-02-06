Potpuno drugi čovjek! Evo što se zaista krije iza šokantnih fotografija Johnyja Deppa

Johnny Depp posljednjih godina se pokušava vratiti u svijet Hollywooda, a sada to pokušava transformacijom u Ebenezera Scroogea.

Gotovo četiri godine od sudske tužbe protiv njegove sada bivše supruge Amber Heard, Johnny Depp i dalje pokušava na velika vrata ući u Hollywood, a ovoga puta to će pokušati uz božićni film.

62-godišnji Depp odabran je za glavnu ulogu u filmu "Ebenezer: A Christmas Carol", a za to je morao proći drastičnu transformaciju koja je šokirala i najveće fanove.

Johnny Depp - 1 Foto: Profimedia

Johnny Depp - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Naš košarkaš raznježio javnost prvim fotkama novorođene kćeri, kojoj je dao posebno ime!

Slavni glumac snimljen je bez svog zaštitnog znaka - brade i brkova te sijed i znatno stariji, uz prostetički nos koji je brojne pratitelje glumca ostavio u bunilo jer ga isprva nisu mogli ni prepoznati. Fotografije sa snimanja brzo su se proširile društvenim mrežama, a komentari su od šoka do iznenađenja.

Osim Deppa, u filmu glumi i Andrea Riseborough, koja se sakrila ispod bijele šminke, što su fanovi pohvalili zbog realnosti.

Johnny Depp - 3 Foto: Profimedia

Johnny Depp - 5 Foto: Profimedia

Novu ekranizaciju klasične priče Charlesa Dickensa režira Ti West, a već sada ljubitelji filmova iščekuju Deppa u ulozi lika Ebenezera Scroogea kojeg je proslavio Alastair Sim.

Depp se transformirao za još jedan film, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Snimka teškog zdravstvenog stanja Celine Dion rastužila je javnost

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Kratka plava kosa bila joj je zaštitni znak, ali srce joj je slomila izdaja koju nije mogla zaboraviti

Pogledaji ovo Celebrity "Ovo izgleda čudno!" Mlada milijarderka u jestivom grudnjaku i prozirnoj haljini na udaru kritika

Pogledaji ovo Celebrity Folk-zvijezda u središtu afere? Povezuju je s oženjenim muškarcem