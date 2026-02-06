Folk-zvijezda u središtu afere? Povezuju je s oženjenim muškarcem

Nakon što je ovih dana postala majka, Milica Todorović našla se u središtu skandala kada je otkriveno kako je njezin partner navodno već 19 godina u braku.

Srpska pjevačica Milica Todorović ovoga tjedna je prvi put postala majka rodivši dječaka po imenu Bogdan. Posljednjih mjeseci glazbena zvijezda nije željela otkrivati medijima tko je otac njezina djeteta, a misterij oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je ostala u drugom stanju.

Nakon što je jučer objavljeno kako on izgleda, mediji u regiji došli su do šokantnih saznanja. Naime, misteriozni muškarac navodno je već 19 godina u braku te ima dvoje djece.

Milica Todorović Foto: Instagram

Milica Todorović Foto: Extra FM/Gordan Svilar

"Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je priopćio prije mjesec dana da čeka dijete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njezine zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s djevojkom lijepo pričala, s njim nisam lijepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila, ni poruke ni ništa. Ja ne znam što je on njoj rekao, ja s njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam što joj je on rekao i što je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno", ispričala je prevarena supruga, koja se krije pod inicijalima Lj. M., za Pink.

Dodala je i kako je tekao razgovor s pjevačicom.

Milica Todorović na koncertu Lepe Brene Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Milica Todorović na koncertu Lepe Brene Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Milica Todorović - 5 Foto: Instagram

Milica Todorović - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Moja djeca i ja proživljavamo pakao. Milica i ja smo lijepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da ne želi napuštati obitelj, ne znam što je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude s njima. Nije me pitala za našu djecu, njoj to nije bitno", nastavila je Lj. M. pa dodala kako su ona i njezin 18-godišnji sin pod lijekovima za smirenje.

Poručila je i kako Milicu nije previše zanimala ta tema: "Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i jesmo li mi u braku, kako mi funkcioniramo. Za moju djecu me nije pitala, to je ne interesira. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila..."

Milica Todorović Foto: Instagram

Milica Todorović Foto: Instagram

Za kraj, komentirala je i proslavu održanu u jednom restoranu na kojoj je pjevala i Katarina Kaća Živković.

"On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kući i legao spavati. Strašno, da ne vjerujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja se želim razvesti, ali on je rekao da ne želi", ispričala je supruga te otkrila kako joj je već rekao da ne želi razvod poslije 19 godina. "Ja sam cijeli život s njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to dogodilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke prijatelje, mene taj svijet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam tko su ti ljudi s kojima se on druži."

