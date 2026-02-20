Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili

Saša Kovačević već godinama slovi za jednog od najzgodnijih regionalnih pjevača, a novom objavom na Instagramu to je i potvrdio.

Srpski glazbenik Saša Kovačević na Instagramu je podijelio prizore s odmora u Tajlandu i odmah privukao veliku pozornost.

Četrdesetogodišnji pjevač pozirao je na atraktivnim lokacijama uz more, pod palmama i s pogledom na zalazak sunca, no u prvom planu našla se njegova besprijekorna forma. U kupaćim hlačama pokazao je isklesano tijelo, na kojem očito predano radi.

Na jednoj fotografiji opušta se u kadi s pogledom na more, dok na drugima uživa u tropskom ambijentu i pokazuje djelić egzotične atmosfere. Spoj luksuza, prirode i njegove zavidne kondicije bio je dobitna kombinacija za društvene mreže.

Saša Kovačević Foto: Instagram

Saša Kovačević Foto: Instagram

Poznat po disciplini i zdravom načinu života, Kovačević je još jednom potvrdio da se trud itekako vidi – a pratitelji su njegovu objavu zatrpali brojnim komentarima.

''Zavidim ti'', ''O moj Bože'', ''Predivno u svakom smislu'', ''Obožavam te'', ''Raj na zemlji'', ''Zgodan'', ''Predivan'', ''Zasluženi odmor'', dio je komentara s Instagrama.

Saša Kovačević Foto: Instagram

Saša Kovačević, Zorana Tasovac Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

