Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili

Saša Kovačević već godinama slovi za jednog od najzgodnijih regionalnih pjevača, a novom objavom na Instagramu to je i potvrdio.
Četrdesetogodišnji pjevač pozirao je na atraktivnim lokacijama uz more, pod palmama i s pogledom na zalazak sunca, no u prvom planu našla se njegova besprijekorna forma. U kupaćim hlačama pokazao je isklesano tijelo, na kojem očito predano radi.
Na jednoj fotografiji opušta se u kadi s pogledom na more, dok na drugima uživa u tropskom ambijentu i pokazuje djelić egzotične atmosfere. Spoj luksuza, prirode i njegove zavidne kondicije bio je dobitna kombinacija za društvene mreže.
Saša Kovačević Foto: Instagram
Saša Kovačević Foto: Instagram
Poznat po disciplini i zdravom načinu života, Kovačević je još jednom potvrdio da se trud itekako vidi – a pratitelji su njegovu objavu zatrpali brojnim komentarima.
''Zavidim ti'', ''O moj Bože'', ''Predivno u svakom smislu'', ''Obožavam te'', ''Raj na zemlji'', ''Zgodan'', ''Predivan'', ''Zasluženi odmor'', dio je komentara s Instagrama.
Saša Kovačević Foto: Instagram
Nedavno ga je zaručnica u bikiniju zasjenila na fotkama, a više o tome pisali smo OVDJE.
Saša Kovačević, Zorana Tasovac Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
