Severina nehotice pokazala drugo ime svog sina, sve je otkrio detalj na poklonu s krizme

Severina je ovih dana ponosno obilježila važan trenutak u životu svog sina Aleksandra, no jedna fotografija sa slavlja slučajno je otkrila detalj koji dosad nije bio poznat javnosti – njegovo drugo krsno ime.

Severinin sin Aleksandar ovih je dana primio sakrament Svete potvrde, a ponosna mama taj je važan trenutak podijelila i na društvenim mrežama.

Posebnu pažnju privukao je jedan zanimljiv detalj s poklona koji je Aleksandar dobio povodom potvrde.

Na elegantno izrađenom poklonu može se jasno vidjeti ime ''Aleksandar Mihael Popović'', čime je Severina, čini se sasvim slučajno, otkrila i drugo krsno ime svog sina – Mihael.

Fotografija luksuznog poklona za svetu potvrdu otkrila je tako detalj koji dosad nije bio poznat javnosti. Uz posebno izdanje zlatne medalje i personalizirani uvez, ime Mihael elegantno je ispisano između Aleksandrova imena i prezimena, što nije promaknulo fanovima.

Podsjetimo, Aleksandar je sakrament svete potvrde primio u krugu obitelji i bliskih prijatelja, a Severina je ovim važnim trenutkom još jednom pokazala koliko je vezana uz sina, o kojem rijetko javno govori detalje privatnog života. Posljednjih godina posebno pazi na njegovu privatnost, no ovoga puta jedan mali detalj otkrio je više nego što je možda planirala.

