Američka glazbenica žestoko se obrušila na naše lelekice, fanovi stali u obranu!

Hrvatska eurovizijska pjesma "Andromeda" izazvala je veliku raspravu zbog svoje tematike, a dodatnu pažnju privukla je i viralna reakcija američke reperice Azealije Banks.

Iza mističnog naslova krije se mnogo više od moderne pjesme – "Andromeda" je emotivna oda ženskoj snazi, kolektivnoj povijesti i dubokom identitetu, koji se prenosio s koljena na koljeno. Inspiracija je, kako članice Leleka same kažu, žene katoličke vjeroispovijesti s prostora Bosne i Hercegovine iz vremena Osmanskog Carstva.

"Pjesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine, odnosno primarno iz tog dijela za vrijeme Osmanskog carstva, koje su se morale tetovirati i stavljati znakove na sebe kako bi se zaštitile od ropstva i od braka i da ih se ne bi kralo, ubijalo. To je zapravo bilo i više nego sama tetovaža, to je bio cijeli obred koji su bake imale, prenosile svojoj djeci i unucima", objasnila je jedna od članica, Korina, za IN magazin.

Međutim, jedna od onih kojima baš i nije najjasnija tema pjesma jest i poznata američka reperica Azealia Banks, koja je prokomentirala "Andromedu" i nastup lelekica na Eurosongu.

U objavi koju je citirala, navodi se tema pjesme te ističe kako pjesma nema veze s 'progresivnom agendom' koju mnogi povezuju s Eurosongom, već tematizira povijesnu borbu i očuvanje identiteta. Spominju se i stihovi o tome kako su "mnogi odabrali grob jer naše majke nisu rađale robove", što se može protumačiti kao čin kulturne hrabrosti i otpora političkoj korektnosti, napomenuvši i navodne prigovore Turaka.

Eurovisiom is so fucking extra imagine writing a song about the ottoman empire in 2026 https://t.co/QXZZn6r8GC — AZEALIA BANKS (@iiwasinthee212) May 16, 2026

Reperica je odlučila citirati tu objavu i komentirati: "Eurosong je stvarno j****o ekstra. Zamislite da pišete pjesmu o Osmanskom Carstvu 2026.", što je ubrzo postalo viralno jer su eurovizijski fanovi počeli raspravljati o povijesnim i političkim temama na Eurosongu. S druge strane, ima i onih koji su branili lelekice, kazavši kako "povijest treba znati što se događalo Hrvatima i Grcima", te ju prozivaju za licemjere.

Ovo nije prvi puta da se provodi rasprava o politički motiviranim pjesmama. Prije 10 godina, Ukrajinka Jamala je pobijedila s pjesmom "1944" koja je govorila o progonu i ubojstvima Krimskih Tatara za vrijeme Drugog svjetskog rata.

