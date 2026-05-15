Kako glasovati u finalu Eurosonga? Donosimo pravila i sve važne detalje

Sve je spremno za veliko finale 70. Eurosonga koje se održava u subotu u Beču, a gledatelji iz Hrvatske ponovno će moći glasovati za svoje favorite putem telefonskih poziva, SMS poruka i online sustava glasovanja.

I ove godine na snazi ostaje produženo vrijeme glasovanja, što znači da će linije za glasanje biti otvorene već prije nastupa prvog finalista.

Kako glasovati u finalu Eurosonga?

Gledatelji mogu glasovati na nekoliko načina:

pozivom na broj 06155 + redni broj pjesme (01-25)

slanjem SMS poruke na broj 666777 uz upis rednog broja pjesme (01-25)

online putem službene stranice esc.vote

Cijena telefonskog poziva iznosi 0,50 eura za fiksne mreže i 0,67 eura za mobilne mreže, dok cijena SMS poruke iznosi 0,49 eura s uključenim PDV-om. Svi koji će za glasovanje koristiti online glasovanje putem stranice esc.vote platit će 0,49 eura s uključenim PDV-om po glasu.

Jedina zemlja za koju Hrvatska ne glasa jest upravo - Hrvatska (redni broj 13).

Konačni rezultati Eurosonga određuju se kombinacijom glasova publike i nacionalnih žirija.

Ove godine službeni rezultat formira se u omjeru 50,7 % glasovi publike i 49,3 % glasovi nacionalnih žirija, u kojem po novome sjedi sedam članova, od čega dva člana moraju imati između 18 i 24 godine.

U glasovima publike sudjeluje svih 35 zemalja natjecateljica, kao i gledatelji iz ostatka svijeta, koji glasaju kao zaseban entitet pod nazivom "Rest of the World".

Pobjednička zemlja Eurosonga dobit će pravo organizacije narednog, 71. izdanja natjecanja.

Redoslijed nastupa su osmislili producenti, a kojim redom će izlaziti na pozornicu, pogledajte u nastavku:

Danska Njemačka Izrael Belgija Albanija Grčka Ukrajina Australija Srbija Malta Češka Bugarska Hrvatska Ujedinjeno Kraljevstvo Francuska Moldavija Finska Poljska Litva Švedska Cipar Italija Norveška Rumunjska Austrija

