Kako glasovati u finalu Eurosonga? Donosimo pravila i sve važne detalje

Uoči velikog finala Eurosonga 2026. gledatelji mogu glasovati za svoje favorite putem telefonskih poziva, SMS poruka i online sustava esc.vote, a pobjednik će biti određen kombinacijom glasova publike i nacionalnih žirija.
Sve je spremno za veliko finale 70. Eurosonga koje se održava u subotu u Beču, a gledatelji iz Hrvatske ponovno će moći glasovati za svoje favorite putem telefonskih poziva, SMS poruka i online sustava glasovanja.
I ove godine na snazi ostaje produženo vrijeme glasovanja, što znači da će linije za glasanje biti otvorene već prije nastupa prvog finalista.
Kako glasovati u finalu Eurosonga?
Gledatelji mogu glasovati na nekoliko načina:
- pozivom na broj 06155 + redni broj pjesme (01-25)
- slanjem SMS poruke na broj 666777 uz upis rednog broja pjesme (01-25)
- online putem službene stranice esc.vote
Cijena telefonskog poziva iznosi 0,50 eura za fiksne mreže i 0,67 eura za mobilne mreže, dok cijena SMS poruke iznosi 0,49 eura s uključenim PDV-om. Svi koji će za glasovanje koristiti online glasovanje putem stranice esc.vote platit će 0,49 eura s uključenim PDV-om po glasu.
Jedina zemlja za koju Hrvatska ne glasa jest upravo - Hrvatska (redni broj 13).
Konačni rezultati Eurosonga određuju se kombinacijom glasova publike i nacionalnih žirija.
Ove godine službeni rezultat formira se u omjeru 50,7 % glasovi publike i 49,3 % glasovi nacionalnih žirija, u kojem po novome sjedi sedam članova, od čega dva člana moraju imati između 18 i 24 godine.
U glasovima publike sudjeluje svih 35 zemalja natjecateljica, kao i gledatelji iz ostatka svijeta, koji glasaju kao zaseban entitet pod nazivom "Rest of the World".
I ove godine gledatelji iz država koje ne sudjeluju na Eurosongu imaju pravo glasovanja putem interneta. Njihovi glasovi objedinjeni su u posebnu kategoriju "Rest of the World" koja također dodjeljuje bodove favoritima.
Pobjednička zemlja Eurosonga dobit će pravo organizacije narednog, 71. izdanja natjecanja.
Redoslijed nastupa su osmislili producenti, a kojim redom će izlaziti na pozornicu, pogledajte u nastavku:
- Danska
- Njemačka
- Izrael
- Belgija
- Albanija
- Grčka
- Ukrajina
- Australija
- Srbija
- Malta
- Češka
- Bugarska
- Hrvatska
- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Francuska
- Moldavija
- Finska
- Poljska
- Litva
- Švedska
- Cipar
- Italija
- Norveška
- Rumunjska
- Austrija
