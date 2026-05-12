Sjećate se bradate žene s Eurosonga? 12 godina nakon pobjede izgleda potpuno drugačije!

Conchita Wurst, pobjednica Eurosonga 2014., danas izgleda potpuno drukčije nego u vrijeme kada je osvojila Europu s pjesmom "Rise Like a Phoenix".

Thomas Neuwirth, koji stoji iza poznatog umjetničkog imena, posljednjih mjeseci sve češće se pojavljuje u znatno jednostavnijem i suzdržanijem izdanju. Na nedavnom susretu s austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom nosio je elegantno plavo odijelo, crnu majicu i diskretne modne detalje, dok je prepoznatljivu dugu kosu zamijenio kraćom frizurom.

Time se znatno udaljio od glamuroznog imidža po kojem je postao svjetski poznat tijekom Eurosonga, kada su haljine, upečatljiv make-up i brada bili njegov zaštitni znak.

Conchita je Austriji pobjedom 2014. donijela domaćinstvo Eurosonga godinu kasnije, a zanimljivo je da se ovogodišnje, 70. izdanje natjecanja ponovno održava u Beču.

Početkom godine Neuwirth je na društvenim mrežama priznao kako mu je Eurosong obilježio život, ali i da osjeća potrebu za novim smjerom.

"Eurosong mi je oblikovao život. Bio je moja pozornica, moj dom i odskočna daska, poglavlje na kojem sam duboko zahvalan", napisao je.

"Kao umjetniku, promjena mi je jedina konstanta. Od sada se povlačim iz eurovizijskog konteksta. Fokus prebacujem na druge profesionalne projekte i dopuštam da se razviju nove stvari. Moja veza s Eurosongom ostaje dio moje povijesti, ali to više nije prostor za moje sljedeće korake. Odluka je osobna i neću je dodatno komentirati", poručio je Tom.

