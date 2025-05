Sjećate se bradate žene s Eurosonga? Evo kako izgleda 11 godina nakon pobjede!

Conchita Wurst i dalje je simbol slobode i borbe za jednakost, unatoč promijenjenom izgledu i izazovima s kojima se suočava, a njezin nastup i pobjeda ostavili su neizbrisiv trag u povijesti Eurosonga. .

Što god tko mislio, Eurosong je i dalje fenomen koji nadilazi granice Starog kontinenta te iz godine u godinu ruši tabue. Među "eurovizijskim revolucionarima" posebno se ističe čuvena "žena s bradom", Conchita Wurst.

Eurosong, najpopularniji glazbeni festival s 69 godina dugom tradicijom, uvijek uspijeva iznjedriti nastupe o kojima se dugo priča, čak i kada mislimo da nas više ništa ne može iznenaditi. Bilo je tu i suza, straha i smijeha, ali Conchita Wurst bila je nešto sasvimdrugačije, izvan svih kalupa.

Pogledaji ovo Celebrity Anketa: Hoće li se Marko Bošnjak plasirati u finale Eurosonga?

Pogledaji ovo Celebrity Koliko znate o Hrvatskoj na Eurosongu? Provjerite svoje znanje u našem kvizu!

Eurovizijski trofej - Conchita Wurst, 2014. Foto: Profimedia

Prošlo je 11 godina otkako je Thomas Neuwirth hrabro stupio/stupila na scenu, svjestan/svjesna da će nakon toga sve biti drugačije. U uskoj haljini, s dugom kosom i bradom, Conchita je izvela pjesmu "Rise Like a Phoenix" i na oduševljenje jednih i zgražanje drugih - pobijedila.

Conchita Wurst (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Svojom pojavom na javnoj sceni Thomas je želio skrenuti pažnju na sve marginalizirane osobe, posebno na pripadnike LGBTQ+ zajednice. Alter ego Conchita Wurst u tome mu je najviše pomogao.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko će prve večeri Eurosonga proći u finale? Recite nam u anketi!

Pogledaji ovo Celebrity Vučićeva supruga snimljena u rijetkom izlasku, o prvoj dami Srbije znaju se samo ovi detalji

Pobjeda na Eurosongu uzburkala je konzervativne duhove diljem Europe. Negativne reakcije dolazile su čak i od nekih državnih lidera i crkvenih predstavnika, koji su tražili zabrane i pozivali se na moralni slom društva. Ipak, Conchita je imala spreman odgovor na sve hejtere.

Conchita Wurst (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Conchita Wurst (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

"Smiješno je što svi ti ljudi misle da sam toliko moćan/moćna. Možeš me povrijediti samo ako te volim. Ako te ne poznajem, zaista me nije briga. Ima i ljudi koji žele da me ubiju, a ja im kažem: 'Pa, stani u red, dragi'", objasnila je.

Conchita Wurst - 3 Foto: Profimedia

Jedanaest godina kasnije, Conchita izgleda potpuno drugačije. Thomas se privatno ne šminka i ne nosi žensku odjeću, a dugu kosu zamijenila je kratka, modernija frizura. Njegov modni izričaj sada koketira s androginošću, avangardom i futurističkim dizajnom.

Na svom Instagram profilu, koji koristi za promicanje prava LGBTQ+ zajednice, poziva na veću toleranciju i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Iako privatni život drži podalje od očiju javnosti, Thomas je prije nekoliko godina priznao da je zbog ucjene bivšeg partnera bio prisiljen objaviti da je HIV pozitivan.

Pogledaji ovo Celebrity Kako glasati za svog favorita na Eurosongu? Ovdje su svi detalji!

Conchita Wurst ostaje simbol slobode, hrabrosti i borbe za jednakost, iako se njezin izgled i životni put znatno promijenio.

A što vi mislite o ovoj temi, pišite u komentarima ispod teksta!