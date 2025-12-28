''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina

Iza glamura, seksipila i svjetske slave Brigitte Bardot krije se bolna obiteljska priča o sinu kojeg nikada nije željela i odnosu koji je od samog početka bio osuđen na hladnu distancu.

Brigitte Bardot, jedna od najvećih ikona filma i ljepote 20. stoljeća, desetljećima je bila simbol slobode, seksipila i buntovništva.

Danas je medijima odjeknula vijest kako je umrla u 92. godini života. Više čitajte OVDJE.

Brigitte Bardot Foto: Afp

No iza glamura, kamera i svjetske slave skriva se duboko tragična privatna priča – ona o odnosu s jedinim sinom, Nicolasom-Jacquesom Charrierom, kojeg, kako je sama priznala, od samog početka nije prihvaćala.

Nicolas-Jacques Charrier rođen je 11. siječnja 1960. godine u braku Brigitte Bardot i glumca Jacquesa Charriera. Iako je javnost očekivala idiličnu sliku slavne majke i djeteta, stvarnost je bila suprotna. Bardot je kasnije otvoreno govorila da nikada nije željela postati majka. Trudnoću je doživjela kao nametnutu obavezu, a majčinstvo kao teret koji nije odgovarao njezinoj osobnosti ni načinu života.

Bridgitte Bardot i sin Nicolas-Jacques Charrier - 1 Foto: Profimedia

U svojim memoarima opisala je trudnoću iznimno mračnim riječima, priznajući da se osjećala zarobljeno i emocionalno otuđeno od djeteta koje je nosila. Nakon poroda patila je od depresije i nikada nije razvila klasičan majčinski odnos sa sinom.

''Bio je kao tumor koji me jeo iznutra. Sretnija bih bila da sam rodila psa, nego bebu'', neslavno je izjavila jednom prilikom te je priznala i kako sina nikada nije dojila.

Osam mjeseci nakon porođaja, na 26. rođendan, pokušala si je opet oduzeti život. Razlog je bio loš brak koji je završio razvodom.

Brigitte Bardot i Jacques Charrier sa sinom Foto: Profimedia

Nakon razvoda Brigitte Bardot i Jacquesa Charriera 1962. godine, sud je dodijelio skrbništvo ocu, što je dodatno učvrstilo distancu između Bardot i sina. Nicolas je odrastao daleko od majčine svakodnevice, okružen očevom obitelji, dok je Bardot nastavila živjeti život pod reflektorima.

Njihov kontakt tijekom njegovog djetinjstva bio je sporadičan i hladan. Postoje svjedočanstva da je Nicolas kao dječak pokušavao uspostaviti bliži odnos s majkom, ali je nailazio na odbijanje i emocionalnu zatvorenost. Za razliku od svoje majke, nikada nije želio javni život, niti je pokazivao interes za slavu koja mu je rođenjem bila nametnuta.

Brigitte Bardot (Foto: AFP) Foto: afp

Najveći lom u njihovom odnosu dogodio se kada je Brigitte Bardot objavila svoje memoare. U njima je bez zadrške pisala o trudnoći, majčinstvu i vlastitom sinu – na način koji je Nicolasa duboko povrijedio.

Zbog toga su Nicolas i njegov otac Jacques Charrier tužili Bardot i izdavača, a sud je presudio u njihovu korist. Bardot je morala platiti odštetu zbog povrede privatnosti i nanošenja emocionalne štete. Taj sudski proces postao je javni dokaz koliko je njihov odnos bio ozbiljno narušen – i koliko su rane bile duboke.

I u kasnijim godinama, kada je Nicolas osnovao vlastitu obitelj i postao otac, odnos s majkom nikada nije doživio pravo pomirenje.

Brigitte Bardot (Foto: AFP) Foto: afp

Kada je dječak imao 12 godina, želio je neko vrijeme živjeti s majkom, no ona ga je odbila primiti u svoju kuću. Nakon toga, Nicolas majku nije vidio više od pet godina, a kasnije, kada je dječak stasao u muškarca, Brigitte je odlučila da bi se ipak željela zbližiti sa sinom. No bilo je prekasno.

Nicolas je već bio student na ekonomiji u Parizu, a kada se oženio s kćeri diplomata, svoju majku nije pozvao na vjenčanje. Kada je Nicolas dobio svoje kćeri, nije dozvolio Brigitte da ih upozna, a početkom 1990-ih su čak završili i na sudu zbog glumičinog neplaćanja alimentacije i na kraju mu je morala isplatiti 250 tisuća franaka.

