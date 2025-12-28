Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert

Dok je Maja Šuput nizala hit za hitom i dizala publiku na noge, iz prvih redova s ponosom ju je pratio njezin markantni partner Šime Elez.

Zadar je sinoć bio epicentar dobre zabave, a za to je bila zaslužna jedina i neponovljiva Maja Šuput. Popularna pjevačica priredila je pravi glazbeno-scenski spektakl, rasplesala publiku i još jednom dokazala zašto je već godinama jedna od najtraženijih izvođačica na domaćoj sceni.

U energičnom nastupu punom hitova, blještavih svjetala i zarazne atmosfere, Maja je dominirala pozornicom u svom prepoznatljivom stilu – samouvjereno, veselo i s osmijehom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Maja Šuput - 8 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Maja Šuput - 6 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Maja Šuput - 1 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Posebnu pažnju okupljenih, ali i fotografa, privukao je Šime Elez, Majin markantni partner, koji je cijelu večer bio uz nju. Diskretan, ali ponosan, pratio je svaki njezin pokret i iz prvih redova bodrio svoju bolju polovicu.

Maja Šuput i Šime Elez Foto: Sime Zelic/Pixsell

Šime Elez Foto: Sime Zelic/Pixsell

Šime Elez Foto: Sime Zelic/Pixsell

Šime Elez Foto: Sime Zelic/Pixsell

Nakon nastupa, Maja je, vidno raspoložena, pozdravila obožavatelje, fotografirala se s publikom i još jednom potvrdila koliko joj znači podrška fanova – ali i one posebne osobe koja joj je cijelo vrijeme bila oslonac.

Nedavno su se Maja i Šime zabavljali u zajedničkom izlasku, a više o tome smo pisali OVDJE.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

OVDJE pogledajte kako je markantni Šime izgledao ranije, fotke će iznenaditi mnoge!

