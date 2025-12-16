Nema zime gdje su Maja i Šime! Fotkama iz ludog izlaska pokazali koliko uživaju zajedno

Maja i Šime bili su u još jednom zajedničkom izlasku, a fotkama iz provoda pohvalili su se na Instagramu.

Maja Šuput i njezin partner, fatalni Splićanin Šime Elez, ponovno su bili u središtu pažnje tijekom večernjeg izlaska, a sve je zabilježeno na Majinom Instagram profilu.

Atmosfera? Luda i zabavna! Maja je nosila mini haljinu u svijetloj nijansi s glamuroznim perjem i izazovnim krojem, koja je istaknula njezine noge i figuru.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Look je bio pravi spoj seksepila i razigranosti, idealan za večer punu dobre energije. U jednom trenutku Šime ju je podignuo u naručje, a njihov smijeh otkrio je koliko uživaju u svakoj minuti.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Šime se odlučio za klasičan, ali efektan look – bijela košulja i tamne hlače, s čime je bez puno truda postigao elegantan dojam.

Par je nedavno nježnim trenucima iz izlaska pokazao da ljubav cvjeta! Više saznajte OVDJE.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Nedavno je za naš IN magazin komentirala medijske napise o odnosu sa Šimom. Detalje saznajte u prilogu OVDJE.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

