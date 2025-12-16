Jelena Rozga predvodi spektakl u Sarajevu: "Znam da trebam opravdati očekivanja"

U Sarajevu je na konferenciji za medije prezentiran program dočeka Nove godine, čija je glavna zvijezda Jelena Rozga.

Sarajevo se intenzivno priprema za spektakularan javni doček Nove godine, a potvrđeno je da će glavna glazbena zvijezda večeri biti Jelena Rozga, koja će Sarajlije i brojne turiste uvesti u 2026. godinu.

Tim povodom u ponedjeljak je u sarajevskoj Vijećnici održana konferencija za medije na kojoj su se obratili gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, direktor Sarajevske filharmonije Vedran Tuce, tehnički organizator događaja Nedim Srnja, kao i naša glazbena zvijezda, odjevena u kratku crnu haljinu pufastih rukava.

Galerija 26 26 26 26 26

Jelena Rozga - 5 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Jelena Rozga - 6 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Gradonačelnik Avdić istaknuo je kako Grad Sarajevo želi građanima i posjetiteljima osigurati doček koji će se dugo pamtiti.

"Očekuje nas spektakl koji će Sarajevo pamtiti. Želimo opravdati epitet jedne od najpoželjnijih europskih destinacija za novogodišnje praznike i uvjeren sam da ćemo u tome uspjeti", poručio je Avdić, koji od srpnja ove godine vodi bosanskohercegovačku metropolu.

Uzbuđenje zbog nastupa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nije skrivala ni Rozga, koja nije skidala osmijeh s lica.

Jelena Rozga - 3 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Jelena Rozga - 8 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Počašćena sam što ste baš mene izabrali i jako sam sretna što ću Sarajlije i sve goste uvesti u bolju 2026. godinu. Jako sam uzbuđena jer su prethodnih godina u Sarajevu nastupale najveće regionalne zvijezde i znam da treba opravdati očekivanja“, rekla je pjevačica, dodavši kako će kao i uvijek dati sve od sebe da publika pamti ovaj koncert.

Pogledaji ovo Celebrity Svijet glume zavijen u crno: Preminuo glumac iz nezaboravne scene u kultnom filmu

Najavila je večer ispunjenu hitovima iz svoje 30-godišnje karijere, emocijama i nostalgijom.

Jelena Rozga - 1 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Jelena Rozga - 2 Foto: Antonio Balic / CROPIX

"Bit će puno lijepih pjesama koje svi znaju – i mlađi i stariji. Bit će nostalgije, emocija i povratka u neka lijepa vremena, ali i puno energije da se zagrijemo jer će biti hladno. Dobro se obucite i pripremite glasnice", poručila je uz osmijeh.

Uz Rozgu, na novogodišnjoj večeri nastupit će i Dženan Lončarević te sarajevski bend Divanhana, dok će glazbeni program trajati i narednih dana. Prvog siječnja na Trgu Prve brigade policije nastupa Letu štuke, drugog siječnja Petar Grašo, a trećeg Van Gogh, čime će Sarajevo nekoliko dana zaredom živjeti u ritmu koncerata.

Jelena Rozga - 4 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Planirani budžet za doček iznosi 700.000 KM, a organizatori poručuju kako će upravo bogat program i velika glazbena imena svrstati Sarajevo među top destinacije u regiji za novogodišnje praznike.

Gdje će sve poznati nastupati za Novu godinu, pogledajte OVDJE.

Nedavno je prisustvovala reviji brenda KLISAB, o čemu više čitajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Sjećate se dječaka iz Petra Pana? Od njegove uloge prošle su 22 godine, a ovako izgleda danas!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Kako izgleda snaha Jadranke Kosor? S njom je dosad samo jednom uhvaćena u šetnji

Pogledaji ovo Celebrity Ovako je Anđa Marić prije pričala o svom sinu, koji se trenutačno bori s teškom ovisnosti

Pogledaji ovo Celebrity Najbogatija Hrvatica usred zime izašla u vrućim hlačicama i topiću