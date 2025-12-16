Jelena Rozga predvodi spektakl u Sarajevu: "Znam da trebam opravdati očekivanja"

U Sarajevu je na konferenciji za medije prezentiran program dočeka Nove godine, čija je glavna zvijezda Jelena Rozga.
Tim povodom u ponedjeljak je u sarajevskoj Vijećnici održana konferencija za medije na kojoj su se obratili gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, direktor Sarajevske filharmonije Vedran Tuce, tehnički organizator događaja Nedim Srnja, kao i naša glazbena zvijezda, odjevena u kratku crnu haljinu pufastih rukava.
Gradonačelnik Avdić istaknuo je kako Grad Sarajevo želi građanima i posjetiteljima osigurati doček koji će se dugo pamtiti.
"Očekuje nas spektakl koji će Sarajevo pamtiti. Želimo opravdati epitet jedne od najpoželjnijih europskih destinacija za novogodišnje praznike i uvjeren sam da ćemo u tome uspjeti", poručio je Avdić, koji od srpnja ove godine vodi bosanskohercegovačku metropolu.
Uzbuđenje zbog nastupa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nije skrivala ni Rozga, koja nije skidala osmijeh s lica.
"Počašćena sam što ste baš mene izabrali i jako sam sretna što ću Sarajlije i sve goste uvesti u bolju 2026. godinu. Jako sam uzbuđena jer su prethodnih godina u Sarajevu nastupale najveće regionalne zvijezde i znam da treba opravdati očekivanja“, rekla je pjevačica, dodavši kako će kao i uvijek dati sve od sebe da publika pamti ovaj koncert.
Najavila je večer ispunjenu hitovima iz svoje 30-godišnje karijere, emocijama i nostalgijom.
"Bit će puno lijepih pjesama koje svi znaju – i mlađi i stariji. Bit će nostalgije, emocija i povratka u neka lijepa vremena, ali i puno energije da se zagrijemo jer će biti hladno. Dobro se obucite i pripremite glasnice", poručila je uz osmijeh.
Uz Rozgu, na novogodišnjoj večeri nastupit će i Dženan Lončarević te sarajevski bend Divanhana, dok će glazbeni program trajati i narednih dana. Prvog siječnja na Trgu Prve brigade policije nastupa Letu štuke, drugog siječnja Petar Grašo, a trećeg Van Gogh, čime će Sarajevo nekoliko dana zaredom živjeti u ritmu koncerata.
Planirani budžet za doček iznosi 700.000 KM, a organizatori poručuju kako će upravo bogat program i velika glazbena imena svrstati Sarajevo među top destinacije u regiji za novogodišnje praznike.
