Znate li s kim je Neda Ukraden proslavila Božić? Fotografija je raznježila fanove

Neda Ukraden proslavila je pravoslavni Božić u društvu unučadi – s Dušanom, Aleksandrom i Nedom.

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti u srijedu slave Božić, a mnoge slavne osobe na društvenim mrežama podijelile su svoje čestitke.

Među njima je i Neda Ukraden, koja je obilježila pravoslavni Božić na poseban i emotivan način – objavila je fotografiju s najdražima. Na društvenim mrežama podijelila je toplu obiteljsku fotografiju na kojoj pozira s unucima Dušanom, Aleksandrom i Nedom, uz božićnu čestitku, koja je raznježila njezine pratitelje.

Galerija 25 25 25 25 25

"Mir Božji, Hristos se rodi! Sretan Božić svima koji danas slave! Mir, ljubav, zdravlje neka udju u svaki dom", napisala je Neda uz fotografiju s djecom svoje kćeri Jelene Bilbija Minović.

Neda Ukraden Foto: Privatni album

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Neda Ukraden Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Rodila se bogata, izrasla je u izvanserijsku ljepoticu, a onda je do 26. godine proživjela pravi pakao

Na fotografiji, snimljenoj u blagdanski uređenom domu, vidi se koliko joj obitelj znači, a osmijesi i bliskost s unucima najbolje govore o posebnoj povezanosti koju dijele. Neda je i ovoga puta pokazala koliko joj je važno njegovati obiteljske vrijednosti i blagdanski duh.

Neda Ukraden Foto: TikTok

Neda Ukraden Foto: Instagram

Neda Ukraden - 7 Foto: Matko Begovic/Pixsell

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije i čestitke obožavatelja, koji su pjevačici poželjeli miran i sretan Božić, a mnogi su istaknuli koliko lijepo izgleda okružena unucima. Neda Ukraden još je jednom dokazala da su joj, unatoč bogatoj karijeri, obitelj i zajednički trenuci najveće bogatstvo.

Neda je nedavno čestitala godišnjicu braka svojoj kćeri i zetu, o čemu više čitajte OVDJE.

Čak i u poznim godinama pjevačica se ne libi slikati u kupaćem kostimu, o čemu više čitajte OVDJE.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Skromna i nenametljiva ceremonija: Francuska glumačka ikona ispraćena na posljednji počinak

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Vrući prizori! Heidi Klum u toplesu strastveno ljubila 16 godina mlađeg supruga

Pogledaji ovo Celebrity Naš glumački par proslavio važnu obljetnicu, na slavlju im se pridružio neočekivan gost!

Pogledaji ovo Celebrity Nika Fleiss uputila emotivnu poruku najvažnijoj osobi: "Sve prije tebe bilo je samo čekanje"